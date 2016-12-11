28 Haziran 2016 akşamı Atatürk Havalimanı’na yapılan terör saldırısı sırasında eski millî basketbolcu İbrahim Kutluay ile -o zamanki- eşi Demet Şener yurt dışından dönüyordu. İbrahim o geceyi şöyle anlatmıştı: Baştan ne olduğunu anlayamadık. Havalimanına girdiğimiz sırada büyük bir panik vardı. Bizi bir süre beklettiler. İnsanlar korku içindeydi. Daha sonra işlemleri tamamlayıp çıktığımızda dehşeti fark ettik.

O panik gecesinde spiker Defne Samyeli ve Galatasaray’ın eski yöneticisi Abdürrahim Albayrak da vardı.

Bombaların patladığı yerden az önce geçmişti

Boston Maratonu’ndaki büyük patlamayı siz unutmuş olabilirsiniz ama ünlü piyanist Gülsin Onay asla unutamıyor. Çünkü Gülsin Onay, 16 Nisan 2013’teki o patlamadan son anda kurtulmuştu! Devlet sanatçısı Gülsin Onay dakikalar önce patlamanın olduğu yerde dolaşmıştı. Hatta maratona hazırlananları seyretmişti. Ünlü piyanist de iki büyük patlamanın etkisiyle ABD halkı gibi şoka girmişti.

Şarkı söylerken bombalar patladı

16 yaşında olması sebebiyle gece kulüplerinde sahne alması tepkilere yol açan Aleyna Tilki, Diyarbakır’da sahneye çıkmıştı. Tarih 19 Kasım 2016’ydı. Şarkıcı, bir kafede sahne alırken peş peşe el yapımı patlayıcılar atıldı. Patlama sırasında korumalar onu hemen sahneden indirdi. Saldırı sonrası çıkan izdihamda 6 kişi yaralandı.

25 metre uzağında insanları taradılar

Fransa’nın Nice kentinde 2016’nın 14 Temmuz’unda “Ulusal Gün” kutlamaları sırasında akıl almaz bir terör saldırısı gerçekleşmiş; bir kamyon insanları çiğneyip geçmiş ve bu saldırıda 84 kişi hayatını kaybetmişti. İşte o dehşet anlarında Kiralık Aşk dizisinin “Koriş”i Onur Büyüktopçu da oradaydı. Oyuncu, dehşet anlarını menajerine telefonda anlatıyordu: İnsanları tarıyorlar, yanımızda ölüyorlar, eve bile sığınamıyoruz!

Ölüm, sadece 25 metre uzaklıktan Onur Büyüktopçu’yu teğet geçmişti.

Oturduğu binada yangın çıkmıştı

26 Ekim 2016 günü başlangıçta basit gibi görünen bir yangında nasıl bir felaketten dönüldüğü sonradan anlaşıldı. Sıklıkla sosyal medyada öldü haberleri çıkan Türk sinemasının usta sanatçısı Münir Özkul’un da oturduğu binada tüp gaz sızıntısından kaynaklanan yangın çıkmıştı. Sanatçı Asime Atuner’in elleri ve saçlarının yanmasına sebep olan yangın, yıllardır sağlık problemleri yaşayan Münir Özkul’un bulunduğu kata sıçramadan söndürülmüştü.

Matthew Kasırgası hastanelik etti

9 Ekim 2016’da Amerika’nın Florida eyaletini altüst eden Matthew Kasırgası bir Türk sanatçıyı, Ahu Tuğba’yı da hastanelik etmişti. Florida’da yaşayan kızı ve torununu ziyarete giden Tuğba “Korku ve üzüntü yüzünden yataklara düştüm” demişti. Ahu Tuğba Türkiye’ye döndüğünde ise Amerika’daki kızının kaza yaptığını duymuştu.

İkisi de sele kapıldı

Meryem Uzerli ve Uğur Polat, her zamanki gibi rollerine hazırlanıyordu. Çay kenarındaki sette yerlerini almışlardı. Ancak bir anda felaketin ortasında kaldılar. Ünlü ikili, 14 Kasım 2015’te Rize’deki yoğun yağışın etkisiyle kopan sele kapılmıştı. Uzerli ve Polat, güçlü suların arasından belediye ekiplerinin yoğun çabasıyla kurtulabilmişlerdi. Bölge de bir süre ulaşıma kapanmıştı.

Sadece 30 saniye ile...

Aysun Kayacı ve Emre Âşık 2004 yılının Aralık ayında Maldivler’e tatile gitti. Fakat bir anda ömürleri boyunca unutamayacakları bir felaketin tam ortasına düştüler. 8,9 şiddetindeki büyük depremle önce sallandılar, ardından dev dalgaların getirdiği tsunami yüzünden ölümle burun buruna kaldılar. Dönüş sonrası yaşanan felaketi anlatan Aysun Kayacı “Sular belimize kadar yükselince çatıya çıktık. Çatıda boyumuzu aşan dalgaları göğüsledik. Sadece 30 saniye daha devam etseydi şu an hayatta değildik” demişti. Aynı tsunamiye, futbolcu Suat Kaya ve eşi Selen, Ender Mermerci, Semiramis Pekkan ve Acun Ilıcalı da yakalanmıştı.

Yalnızca 5 dakika sonra ezileceklerdi

Oyuncular Tolgahan Sayışman 2012’de, Murat Yıldırım ise 2014’te umreye gitmişti. İki ünlü oyuncu 2015’te hac görevlerini yerine getirmek için gittikleri Mekke’de karşılaşıp birlikte şeytan taşlamıştı. Taşlama sonrası Türk kafilesinden ayrılan ikili, bir sokağa girdikten 5 dakika sonra facia meydana gelmişti. Facia 24 Eylül 2015’te meydana gelmişti. Mekke şehrindeki hac vazifesi sebebiyle Mina bölgesinde şeytan taşlama alanına giden caddede çıkan izdiham ve kargaşa sonucu 769 hacı adayı ölmüş; 900’den fazla kişi yaralanmıştı.

Yoğun olan trafik hayatlarını kurtardı

14 Mart 2016’daki o patlama Türkiye’nin yüreğini yakmıştı. Ankara Menekşe Sokak’tan bahsediyoruz. Safiye Soyman ve Faik Öztürk, tam o sokağa gireceklerdi ki, trafiğin yoğun olduğunu görüp bir başka güzergâha kırdılar direksiyonu… Daha birkaç metre gitmişlerdi ki korkunç bir ses duydular. Hemen paralel caddedeydiler. “O yoldan girseydik şu an yoktuk” diyordu Soyman….

Kübra ŞAFAK / TÜRKİYE GAZETESİ