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'Kıl payı' şehirlere özel yol haritası

AK Parti 2019 seçimleri için, az bir oy farkıyla kaybettiği Ağrı, Hatay, Kars, Yalova ve Tekirdağ gibi iller için özel çalışma yapacak.

Kıl payı şehirlere özel yol haritası

11 Mart 2018 07:34

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Erol Kaya’nın koordinasyonunda 2019 yerel seçimlerinde izlenecek strateji konusunda, başta belediye başkanlarının performansı ve vatandaşın beklentileri olmak üzere il il özel çalışma yürütülüyor. Mayıs ayı sonuna kadar AK Partili tüm belediye başkanlarının 4 yıllık performanslarını gösteren raporlar ortaya çıkmış olacak. Bu raporlardan hareketle de 2019 yerel seçimlerinde mevcut belediye başkanlarının yeniden aday gösterilip gösterilmemesine karar verilecek.

HEDEF EN AZ YÜZDE 50
 AK Parti yönetimi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın her platformda “genel seçimin işaret fişeği olacak” dediği 2019 yerel seçimlerinde yüzde 50’nin üzerinde oy almak için yol haritasını oluşturmaya çalışıyor. 2014 yerel seçimlerinde çok az oy farkı ile belediye başkanlığını başka partilere kaptırdığı Ağrı, Hatay, Kars, Yalova ve Tekirdağ gibi iller için ise ayrı bir çalışma başlatıldığı öğrenildi. AK Parti Genel Merkezinde yerel seçimlerde kritik sonuçlar çıkma ihtimali olan illerin milletvekilleri, teşkilat mensupları ile toplantılar yapıldığı, bu toplantılarda belediye başkanlıklarının kazanılması için atılacak adımlar masaya yatırıldı. AK Parti kaynakları, “2014 yerel seçimlerinde çok az oy farkı ile kaybettiğimiz belediyeleri mercek altına alıyoruz. Bir yol haritası oluşturulacak. Aday seçiminden mi kaynaklanıyor yoksa başka nedenleri mi var. Nerede eksik var, bu eksikleri gidermek için ne yapabiliriz, vatandaşın beklentileri nelerdir? Hepsine bakıyoruz. Gelen önerileri değerlendirip, bir strateji belirlenecek” dedi.

“NOKTA ATIŞI” ÇÖZÜMLER
 Edinilen bilgilere göre, 2019 yerel seçimlerinde AK Parti’nin yürüteceği genel seçim kampanyasının yanı sıra, 81 il için ayrı bir yol haritası da hazırlanacak. Özellikle, vatandaşlarla kurulacak anlık iletişimlerle mikro problemlerin anında çözümü ve kampanyanın yerelleştirilerek her ile özgü bir seçim stratejisinin yürütülmesi planlanıyor.

Türkiye Gazetesi

 

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