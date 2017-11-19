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Kılıç: 'Futbol kalitesi tahminlerin üzerine çıktı'

Adanaspor Teknik Direktörü Kemal Kılıç, “Samsunspor - Adanaspor maçında tahmin edilenin üzerinde bir futbol kalitesi vardı” dedi.

Kılıç: Futbol kalitesi tahminlerin üzerine çıktı

19 Kasım 2017 23:10

Samsunspor ile deplasmanda 0-0 berabere kaldıkları maç sonu basın toplantısında konuşan Adanaspor Teknik Direktörü Kemal Kılıç, “Stratejik ve oyun olarak çok iyi bir maç oldu. Ben oyun olarak çok üstün olduğumuzu gördüm. Topun bizde kalması ve atak olarak daha üstün oluşumuz fark oluşturdu. Oyunu ele alma gibi parametrelerde takımımız çok üstündü. İkinci yarının 60. dakikasına kadar bu devam etti. Bu dakikadan sonra Samsunspor hiç tahmin etmediğimiz şekilde bizi zorlamaya başladı. Oyunun son saniyelerinde 2 net pozisyon kaçırdılar, bizde kazanabilirdik, onlarda kazanabilirdi. Bence tahminlerin ötesinde bir oyun kalitesi oldu. Hiç deplasmanda kazanamamış bir takımız, dolayısıyla o şansızlığı kırmak istiyorduk. Kazansaydık ligde 5'inci oluyorduk, ancak bu puanı da önemsiyorum ama çok sevindiğimi söyleyemem. Samsunspor çok güçlü bir takım" diye konuştu.

Erdi Demür-Kenan Akyüz
 

 

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