Kılıç: 'Üst taraflara yaklaşabilmek için kazanmamız gerekiyordu'

Ligin 11. haftasında evinde Çaykur Rizespor ile karşılaşan Adanaspor müsabakayı 3-2 kazandı. Adanaspor Teknik Direktörü Kılıç, maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

“Mutluyuz, ihtiyacımız vardı”

İhtiyaçları olan bir galibiyeti aldıklarını belirten Kılıç, şunları kaydetti:

“Çok mutluyuz tabii maçtan önce de söylediğim gibi zor bir maç oldu. Zor geçmeye aday bir maç. İki takımın kalitesine baktığınız zaman. Bir tanesi çok güçlü. Geçen yılki tüm kadrosunu korumuş ve üstüne transfer yapmış bir takım. Bir tanesi de biziz. Biz de iyi bir takımız ve hedefimiz var. Güzel bir maç oldu. Çok gitti geldi oyun. Galip durumdayken oyunu koparabilirdik. Gol pozisyonlarımız var ve burada kimseyi eleştirmek için söylemiyorum ama penaltı pozisyonları var. Onları gerçekleştirebilsek oyunu koparabilirdik. Gerçi oyunu kopararak kazanmadık yani. Çok mücadele etti takımımız. Mutluyuz. Zaten ihtiyacımız vardı. Kaybetseydik üst taraflara yeniden yaklaşabilmemiz için 2-3 oyun kazanmamız gerekiyordu. Hem oraya tutunmak için hemde milli maç arasından sonra iyi hazırlanmak için iyi maç oldu. Mutluyum, bütün oyuncularımı kutluyorum.”

Umutcan İşledici

