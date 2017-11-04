Kılıçdaroğlu, 2019 yerel seçimlerinde Edirne adayı olarak Gürkan’ı işaret etti

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Edirne'de katıldığı açılışlarda kendisini Edirnelilerle buluşturan Başkan Gürkan’a teşekkür ederek, "Onun sadece bu süre içinde değil, gelecekte de güzel hizmetleri olacak. Gelecekte de hizmetler verecek. Edirne ile gurur duyuyorum. Bütün Türkiye Edirne ile gurur duyuyor. Edirneliler olağanüstü güzel demokrasi dersi verdiler. Demokrasiden yana oy kullandılar, ortak akıldan yana, birliğimizden ve bütünlüğümüzden yana oy kullandılar, bayrak ve insan sevgisinden yana oy kullandılar. Edirnelilerle sadece ben değil, bütün Türkiye gurur duyuyor" dedi.

"Türkiye’nin en iyi 5 tesisinden biri"

Seçimlerde en çok dile getirilen sorunun çöplük olduğunu aktaran Gürkan, "Çünkü Edirne’nin vahşi depolama sistemi 60 yıllık bir sorundu. Bir türlü çözülememişti. Ben ve arkadaşlarım bunu çözeriz dedik. Ve 3,5 yılın sonunda bugün inşaatını yapmış değil, işletmesinin de ihalesini yapmış biri olarak huzurlarınızdayız. Bütün uzmanların ortak görüşüdür ki, Türkiye’deki en iyi 5 tesisten birisidir. Benim değil uzmanlarımızın görüşüdür. Biz bu tesisle birinci lotla 950 bin metreküp kapasiteye ulaştık. Arıtma ile saatle 100 metreküp suyu arıtacağız. Ayrıştırma ünitesi ile hep işçileri istihdam ettireceğiz hem de gübre üreteceğiz. Ve biz bu tesisi Manisa gibi 110 milyona değil, Çorum gibi 70 milyona değil, Balıkesir gibi 85 milyona değil. KDV dahil 10 milyon 100 bin TL’ye mal ettik. Bir yıl sonra elektrik üretiminde tam kapasiteye ulaştığında bir günde yaklaşık 6 bin 400 evin bir aylık elektrik ihtiyacını karşılayacak. Türkiye’de döktüğü çöp başına bertaraf ücreti ödemeyen tek birlik EDİKAB’dir. Tek bir kuruş ödemeyeceğiz, karından değil, cirosundan yüzde 10 pay alacağız. Bu da Türkiye’de tektir" dedi.

Başkan Gürkan’ın ardından konuşmasını gerçekleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Belediye Başkanımız bir konuşma yaptı. Kadim bir şehirden Edirne’den söz etti. Osmanlı’ya başkanlık yapmış, tarihi bir kent. Ama 60 yıldır çözülemeyen sorunu aynı zamanda kendi özgür idaresi ve Edirnelilerin verdiği destekle çözen bir kent. Bu sorunu aştığımız için bugün buradayız. Eğer kararlı durabilirsek ve halk için harcarsak çözemeyeceğimiz hiçbir sorun yoktur. Bütün soruları aşarız. Yeter ki işi ehline verelim" ifadelerini kaydetti.

Konuşmaların ardından Edirne Belediyesinin 3,5 yılda hizmete sunduğunu merkez ve tesislerin açılışı gerçekleştirildi. Buradan ayrılan Kılıçdaroğlu, Edirne Belediyesi tarafından yaptırılan Şehit Ressam Hasan Rıza’nın heykelini ziyaret etti ve daha sonra CHP İl Binası’nın açılışını gerçekleştirdi.

Koray Ustabaşı



