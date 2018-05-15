Diğer
Kategoriler

Kılıçdaroğlu: 'ABD’nin Ortadoğu’ya barış getirme şansı yoktur'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İsrail’in katliamına sert tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu: ABDnin Ortadoğuya barış getirme şansı yoktur

15 Mayıs 2018 15:17

Partisinin Meclis Grup Toplantısında boynunda Filistin atkısıyla konuşan Kılıçdaroğlu, Gazze’de gelişmiş silahlarla, insanların tarandığını belirterek, “Bir insanın vatanı için mücadele etmesi kadar doğal ne olabilir? İnsan kendi toprağında mülteci olabilir mi? Ötekileştirilen, ikinci sınıf vatandaş olabilir mi?” dedi. 

ABD yönetiminin artık Ortadoğu’ya barış getirme şansı kalmadığını da kaydeden Kılıçdaroğlu, “Bundan böyle kimse demokrasi dersi vermesin. Onlara bundan sonra Kanlı Pazartesi’yi hatırlatacağız. ABD yönetiminin Ortadoğu’ya barış getirme şansı yoktur. Çünkü taraftır, İsrail hükümetinden yana taraftır. ABD yönetiminin, Trump’ın Ortadoğu’ya barış getirme şansı artık yoktur; kan, gözyaşı, ölümleri getirir” ifadelerini kullandı. 

Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin İsrail büyükelçisini hemen geri çekmesini ve Türk büyükelçiliğin Doğu Kudüs’e taşınmasını da istedi.  

Etiketler: Kemal Kılıçdaroğlu

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 27°C

  • Ankara

    Ankara 26°C

  • İzmir

    İzmir 33°C

  • Bursa

    Bursa 31°C

  • Trabzon

    Trabzon 21°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç