Kılıçdaroğlu: 'ABD’nin Ortadoğu’ya barış getirme şansı yoktur'

Partisinin Meclis Grup Toplantısında boynunda Filistin atkısıyla konuşan Kılıçdaroğlu, Gazze’de gelişmiş silahlarla, insanların tarandığını belirterek, “Bir insanın vatanı için mücadele etmesi kadar doğal ne olabilir? İnsan kendi toprağında mülteci olabilir mi? Ötekileştirilen, ikinci sınıf vatandaş olabilir mi?” dedi.

ABD yönetiminin artık Ortadoğu’ya barış getirme şansı kalmadığını da kaydeden Kılıçdaroğlu, “Bundan böyle kimse demokrasi dersi vermesin. Onlara bundan sonra Kanlı Pazartesi’yi hatırlatacağız. ABD yönetiminin Ortadoğu’ya barış getirme şansı yoktur. Çünkü taraftır, İsrail hükümetinden yana taraftır. ABD yönetiminin, Trump’ın Ortadoğu’ya barış getirme şansı artık yoktur; kan, gözyaşı, ölümleri getirir” ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin İsrail büyükelçisini hemen geri çekmesini ve Türk büyükelçiliğin Doğu Kudüs’e taşınmasını da istedi.