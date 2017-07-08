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Kılıçdaroğlu, "Adalet Yürüyüşü"ne Pendik'te mola verdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sabah saatlerinde başladığı "Adalet Yürüyüşü"ne Pendik'te bir süre mola verdi.

Kılıçdaroğlu, &quot;Adalet Yürüyüşü&quot;ne Pendikte mola verdi

08 Temmuz 2017 11:09

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yoğun güvenlik önlemleri altında sabah saat 09.00 sıralarında "Adalet Yürüyüşü"nün 24'üncü gününe Tuzla'dan start verdi. Yürüyüş, bir süre D-100 Karayolu üzerinde devam ettikten sonra sahil yoluna yönlendirildi. Kılıçdaroğlu, yaklaşık 1 buçuk saat daha yürüdü. Bu sırada çok sayıda vatandaş Kılıçdaroğlu'na eşlik etti.
Yürüyüşe, Pendik girişinde bulunan İstanbul Tersane Komutanlığı karşısındaki boş alanda bir süre mola verildi. 

Mustafa Esen - Mustafa Biçer - Serdal Altıntepe


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