CHP Genel Başkanı Kemal Klıçdaroğlu'nun Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yaşayan kardeşi Celal Kılıçdaroğlu, AK Parti hükümetinin FETÖ ile mücadelesini desteklemek için planladığı 56 kilometrelik yürüyüşüne başladı. Kılıçdaroğlu’nun Söke’den başlayarak Didim’e kadar sürecek yürüyüşünün startı Söke-Kuşadası Çevreyolu girişinde bulunan alışveriş merkezi önünden verildi. Geçtiğimiz yıl CHP Didim İlçe Başkan adaylığını açıkladıktan sonra arabasının camları kırılan ve aracının içine iki kurşun bırakılan Ali Sakaroğlu da yürüyüşe kefen giyerek destek verdi.

FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlara destek vermek ve dikkatlerin FETÖ’cülerle işbirliği yapıldığını iddia ettiği CHP’li Didim Belediyesi’ne çevrilmesi amacıyla yürüyüşe başlayan Celal Kılıçdaroğlu’nun 4 gün sonra bitiş noktası olan Didim Belediyesi önüne ulaşması bekleniyor.

