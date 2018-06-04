Kılıçdaroğlu - Akşener görüşmesi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 24 Haziran seçimlerinden sonra parlamenter sisteme geçişin yol haritasını şimdiden belirlemek için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi. CHP Genel Merkezinde gerçekleşen görüşmenin ardından Akşener ve Kılıçdaroğlu basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Akşener, "Ziyaretimin sebebi sahada gözlemlediğim millet ittifakının parlamentoda çoğunluğu kazanacağı şeklinde. Fakat seçmenimizin bizden istediği bir konu var. O da iyileştirilmiş parlamenter sistemi oluşturmak. Demokrasinin tam uygulandığı parlamentonun güçlü olduğu iyileştirilmiş parlamenter sistemi oluşturmak. Bu gözlemleri bilgilerimi sayın genel başkanla paylaştım ve şöyle bir önerim oldu kendileri de kabul ettiler teşekkür ediyorum. Bu öneride bir komisyon kurulup 24 Haziran’dan önce belki bir hafta içinde arkadaşlarımızın bir araya gelip, parlamenter sistemin nasıl seçimler alındıktan sonra cumhurbaşkanlığı seçimleri alındıktan sonra ve parlamentodaki çoğunluk alındıktan sonra ki öyle görünüyor, hangi aralık içinde tarihinin nasıl olacağı o yol haritasının bir bütün olarak milletimizle paylaşılması konusunda bir önerim oldu" diye konuştu.

Akşener, SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile de bunu konuştuğunu onun bu önerisine olumlu baktığını ve kendisiyle de görüşeceğini aktardı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da vatandaşın, demokratik parlamenter sisteme geçişin takvimini beklediğini belirterek, şöyle konuştu:

"Bizim açımızdan keyifli bir öneri bu. Bu önerinin gereğini yerine getireceğiz. Demokratik parlamenter sistemi nasıl inşa edeceğimiz, parlamentoyu nasıl güçlendireceğimiz, Türkiye’nin önündeki engelleri nasıl kaldıracağımız, yargının bağımsızlığı, güçlendirilmiş parlamento, milletvekillerinin parlamentoda özgür iradeyle oy kullanmalarının sağlanması ve bütün hukuk sisteminin darbe hukukundan arındırılması konularında ekipler ortak bir çalışma yapacaklar."