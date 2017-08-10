Kılıçdaroğlu: 'Alın teri dökeceksiniz, emeğinizin karşılığını alamazsanız bu adalet gerçekleşmemiş olur'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Uğurlu köyünü ziyareti sonrası Esmanım köyüne geçti. Vatandaşları selamlayarak, burada bir konuşma yapan Kılıçdaroğlu, dünyanın adalet üzerine kurulduğunu belirterek, “Dolayısıyla adaleti savunmak hepimizin mutlak görevidir. Yaşayan tüm varlığın adalete ihtiyacı vardır. Fındık üreticilerinin de adalete ihtiyacı var. Alın teri dökeceksiniz ve emeğinizin karşılığını alamazsanız bu adalet gerçekleşmemiş olur. Adalet fındık üreticisi için de geçerli bir kavramdır. Fındığın kilosu maliyeti 7 lira 70 kuruş dendi. Şu anda fiyat 8 TL. Dolayısıyla biz emeğimizin karşılığını alamıyoruz. Hep beraber hükümete seslenelim; biz fındık üreticisiyiz, tek geçim kaynağımız bu, alın teri döküyoruz. Biz diyoruz ki fındık fiyatının en az 14 ile 15 lira olmasını istiyoruz’’ dedi.

Kılıçdaroğlu, konuşmasının ardından köyden ayrıldı.

Tuncay Türkgülü

