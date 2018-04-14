Kılıçdaroğlu: 'Amerika'nın attığı bombaları desteklemiyorum'

CHP Lideri, Hatay Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin toplu açılış törenine katıldı.

“Halka hizmet, hakka hizmettir”

Antakya Atatürk Bulvarı’nda düzenlenen törende konuşan Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarına söylediği sözleri anımsatarak, “Ben bütün belediye başkanı arkadaşlarıma şunu söylüyorum. Hiçbir vatandaşı ötekileştirmeyeceksiniz, her vatandaşı kucaklayacaksınız diyorum. Bir şey daha istiyorum. Harcadığınız her kuruşun hakkını millete vereceksiniz. Biz kul hakkı yemeyiz, ahlaka inanırız. Biz hesap vermekten korkmak değil, onurlu bir görev sayarız. Çünkü halka hizmet, hakka hizmettir” diye konuştu.

“Aydınlık insanların kentidir Hatay”

Hatay’ın dünyanın göz bebeği olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, “Hatay’da çeşitli ziyaretlerde bulunduk, buradan açık ve net ifade edeyim kahraman ordumuza her zaman her ortamda güvendik ve güvenmeye devam ediyoruz. Bir zat kalkmış demiş ki 'bunun Hatay’da ne işi var.' Burası kimsenin tapulu malı değildir. Hatay, sadece Türkiye’nin değil, dünyanın göz bebeğidir. Hatay’ın hoşgörüsü, mutfağı ,tarihi bütün dünyanın bildiği bir şeydir. O zat diyor ki ‘bunun Hatay’da ne işi var.’ Gözlerinden öpüyorum onu Hatay’ı sevdiğim, güvendiğim için geliyorum. Habib-i Neccar, Bestami Beyazettin için geliyorum Hatay’a. Dünyanın ilk aydınlatılan caddesi Hatay’dır, aydınlık insanların kentidir. Hatay'a onun için geliyorum” şeklinde konuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu, şehit ailelerine verdiği sözleri tutacağını da söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:

“Söz verdik mi sözümüzü tutarız. Şehit ailelerine belli sözler verdik o sözlerin sonuna kadar takipçisi olacağım. O talepler yerine gelmeden ben rahat uyumayacağım. Şehit ailesine saygıyı o kaçak sarayda oturan zata öğreteceğim. Postalı da, parkayı da ben sen uyurken ben 1968’lerde giyiyordum. Ben sahteden üniformalar giymem. Benim için postal ve parke göndereyim demişti ben sahteden istemem ama istiyorsan postal, oğluma söyleyeceğim askere göndermediğin çocuklarına postal göndereceğim. Her zaman söyledim, ben kimseyle özel bir tartışma alanı oluşturmak istemiyorum ama benimle ilgili bir şey söylüyorsan o sözü düşüneceksin. Sen eğer cesaretin varsa karşıma çıkacaksın, oturup konuşacağız. ‘Er Meydanı’nı sen belirle söz veriyorum çıkacağım. Hatay, dünyanın barış kentidir. Eğer Hatay’ı bilirsen, Ortadoğu’yu çözersin. Hatay’ı anlarsan, Ortadoğu’yu anlarsın. Hatay’ın insanı sevgi doludur, kin yoktur, öfke yoktur. Sevgi, barış ve kardeşlik vardır. İlk künefeyi 1971 yılında Hatay’da yedim. Hatay’ı unutmam.”

“Arap dünyası ‘Allah Allah’ diyerek birbirlerini öldürüyor”

Ortadoğu’nun kan gölüne döndüğünü ve bazı ülkelerin de buna benzinle gittiğini belirten CHP Lideri, “Bütün 81 milyon vatandaşıma sesleniyorum. Ortadoğu’yu kan gölüne kim çevirdi. Kim silah gönderdi? Komşuda yangın çıkarsa bir şey yapmasak bile 1 kova suyla gideriz. Suriye’ye silahlar, bombalar atılıyor dendi. Atan kim, egemen güçler. Suriye’de kim yaşıyor, Arap halkları. Ölen kim olursa olsun ama ölen Allah’ın yarattığı en değerli varlık insandır. Egemen güçler silahla oradaki insanları öldürüyor. Onlar silah satıyor, Arap dünyası ‘Allah Allah’ diyerek birbirlerini öldürüyor. Oturup düşünmemiz lazım. Egemen güçlere neden kendilerini muhtaç hissediyorlar. Ortadoğu’da savaş varsa gelin kardeşim 4 devlet bir araya gelin akılla mantıkla sorunu çözün. Ama neden illa Amerika ile Rusya neden. Bunu anlamıyorum” ifadelerini kullandı.

“Egemen güçler İslam dünyasında bombalarını deniyor”

CHP’nin iktidara gelmesi durumunda Ortadoğu’yu barış gölüne çevireceklerinin sözünü veren Kılıçdaroğlu, daha sonra şunları kaydetti:

“Ortadoğu’yu bir barış gölüne çevirmek bizim borcumuz olacaktır. Egemen güçler elimize silah verirse kabul etmeyeceğiz. İslam dünyasında bombalarını deniyorlar. Irak’ta nükleer silah var dediler Iraklılar öldü. Suriye’de kimyasal silah var dediler Müslümanlar öldü. Kız alıp vermiyor muyuz, düğün dernek yapmıyor muyuz Suriyeliler. Benim Hatay’da işim, barış, kardeşlik için var. Kimsenin etnik kimliğiyle işim yok. 3 buçuk milyon Suriyeli Türkiye’ye geldi. Suriyelilere 30 milyar dolar harcadım diyor ama hesabı verilmiş değil. Bunlar vatandaşın parası. Onlar bizim akrabamız ama Ortadoğu savaşını bitireceğiz, Suriye’yi yeniden inşa edeceğiz ondan sonra Suriyeli kardeşlerimize ülkenize gidin diyeceğiz. Kardeşlik ve dostluk devam edecek. Sözüm sözdür ama bunu yerine getirmem için bana yetki ve sorumluluk vereceksiniz. Devleti yönetirsen malı götüreceksin. Benim inancım ve ahlakım buna izin vermiyor. Doğru durmaya özen gösteriyoruz, doğru duracağız. Devlet yönetimde liyakat esastır. Devlet, kin ve öfkeyle yönetilmez. İşi ehline teslim ettiğiniz zaman devlet, devlet olur. Savaş biterse bölgeye huzur gelir.”

“Ben barıştan ve kardeşlikten yanayım”

Öte yandan Kılıçdaroğlu, ABD güçlerinin Suriye’yi gece yarısı vurması konusuna da değinerek, “Ben desteklemiyorum. Ben barıştan ve kardeşlikten yanayım. Bugün o bomba yarın öbürü bomba atar. Ölen benim akrabamdır, ölen bir insansa ben içime sindiremem. Atatürk’ün bütün hayatı savaş meydanlarında geçti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk; 'Savaş zorunlu olmadıkça cinayettir' der. Savaşa karşıyız, savaş olmasın, huzur içerisinde kardeşçe yaşayalım” diye konuştu.

Konuşmaların ardından açılış töreni yapıldı.

Umutcan İşledici - Adem Karagöz - Ecevit Cemiloğlu - Satuk Buğra Güney

