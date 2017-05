Kılıçdaroğlu: “Anayasal değişikliğe meşruiyet kazandırmayacak...’’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bab-ı Ali toplantıları kapsamında düzenlenen ‘Referandum ve Sonuçlarının Türk Demokrasisine Etkileri’ adlı panele katıldı. Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ev sahipliğinde düzenlenen panele CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra Bab-ı Ali Toplantıları Yönetim Kurulu Başkanı Osman Ataman ve çok sayıda davetli katıldı.

Yüksek Seçim Kurulu’nun kararını eleştiren Kılıçdaroğlu, “Yüksek Seçim Kurulu’nun son anda aldığı bir karar olayı tamamen değiştirdi. Bu referandum sürecinin meşrutiyetine gölge düşürdü. Yasaya açıkça aykırı bir karar almaktan çekinmedi. Yüksek Seçim Kuruluyla ilgili çok şeyler söyledim. Son kullandığım deyim ‘çete’ oldu. Bir yargı çetesi var orada. Neden çete diyorsunuz diye eleştirdiler. Yasaya uygun davranmayan insanların bir araya gelip karar aldıkları süreç, çete sürecidir. Bir yasa var mı var, yasa açık mı açık, hiçbir yoruma yer vermeyecek kadar açık mı açık, mühürsüz oy pusulaları geçersizdir diyor mu yasa, geçersiz diyor. Peki siz nasıl geçerlidir dersiniz? Doğru bir tanımlama değil. Bütün bunların tamamı yapıldı’’ ifadelerini kullandı.

Anayasal değişikliği meşruiyet kazandırmayacak söylem ve eylemlere devam edeceklerini vurgulayan Kılıçdaroğlu, “Biz ısrarla ve büyük bir kararlılıkla yine toplumun her kesimini kucaklayarak doğruları söylemeye devam edeceğiz. Biz bunları anlatırken, direnme hakkımızı, yani bu anayasal değişikliği asla meşruiyet kazandırmayacak söylem ve eylemlerle yolumuza devam edeceğiz. Direnme hakkı derken, top ve tüfek kullanarak direnmek değil. Her yerde düşüncelerimizi toplumun her kesimine anlatarak. İster bir panel, ister bir yürüyüş, ister bir miting, ister bir kahve toplantısı, ister bir aile toplantısı olsun, bunların anlatılması lazım. Biz eğer bunları anlatabilirsek resmi rakamlara göre yüzde 49’la elde ettiğimiz bir başarıyı önümüzdeki süreçte çok daha büyük bir alana taşıyabiliriz’’ diye konuştu.

Konuşmanın ardından program basına kapalı olarak devam etti.