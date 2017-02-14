CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM’deki grup toplantısında yaptığı konuşmada anayasa değişikliğine ilişkin, "Egemenliği milletten alıp tek adama veren bu değişiklik başlı başına demokratik cumhuriyeti ve hukuk devletini yok etme projesidir. Anayasa değişikliğinin bütün sakıncalarını önce TBMM Anayasa Komisyonunda, daha sonra TBMM Genel Kurulunda ısrarla anlattık. Milletin meclisini yok etme projesine TBMM’den onay çıkmaması için milletvekili arkadaşlarım takdire şayan ve tarihe geçecek bir mücadele verdiler. Hepsine yürekten teşekkür ediyorum. 90 yıl önce 'hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir' diyerek kurulan TBMM ne yazık ki milletin hakimiyetini yok eden bu değişikliği kabul etmiştir. Şimdi söz, karar ve yetki millettedir. Konu milletin divanına gelmiştir. Meclisin yanlış hesabı milletten dönecektir. Sözün asıl sahibi son sözü söyleyecektir" diye konuştu.

"AYM’ye gitmeyeceğiz, başvurmayacağız"

"Kuşkusuz anayasaya aykırılık iddiasıyla Anayasa Mahkemesine gitme yolumuz bulunmaktadır" diyen Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Ancak sorun salt bir hukuk tartışması sorunu değil. Halkın konuya doğrudan el koyup siyasal olarak kesin bir şekilde çözmesi sorunudur. Halkın egemenliğini koruyacak olan yine halkın öz iradesi ve gücüdür. ‘Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.’ Halkın iradesiyle korunamayan bir egemenliğin başka hiçbir güçle korunması mümkün değildir. Bu nedenle sandıkta kararın verileceği 16 Nisan’a kadar önümüzdeki 60 günü milletin hakemliğine emanet edeceğiz. Söz konusu olan milletin egemenliğiyse bu konuda asıl Yüce Divan halkın divanıdır. Milletin divanıdır.

İşte bunun için AYM’ye gitmeyeceğiz, başvurmayacağız. Biz CHP olarak bu milletin ferasetine güveniyoruz. Bu milletin engin sağduyusuna güveniyoruz. Bu milletin vatanına, bayrağına sadık olduğuna güveniyoruz. Bu milletin demokrasiye sahip çıkacağına, TBMM'ye yani kendi iradesine sahip çıkacağına güveniyoruz. Son söz milletin divanıdır, Yüce Divan değil milletin divanıdır."