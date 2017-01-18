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Kılıçdaroğlu-Bahçeli görüşmesi sona erdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle yaptığı görüşmede anayasa değişikliğiyle ilgili kaygılarını Bahçeli ile paylaştığını söyledi.

Kılıçdaroğlu-Bahçeli görüşmesi sona erdi

18 Ocak 2017 12:58

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve MHP Lideri Bahçeli, birinci tur görüşmeleri tamamlanan anayasa değişiklik teklifiyle ilgili görüşmek üzere TBMM'de bir araya geldi. Görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü. Görüşmenin ardından iki lider basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Kılıçdaroğlu, görüşmeye ilişkin, "MHP Türk demokrasi tarihinin çok önemli bir partisidir. Bugünlerde benim şahsen görüşmeye ihtiyacım vardı. Sayın başkanı ziyaret ettim. Lütfedip kabul ettiler. Anayasa değişikliğiyle ilgili kaygılarımı kendileriyle paylaştım ve kendisine çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

MHP Genel Başkanı Bahçeli ise "Genel başkanım gereğini söylediler" ifadelerini kullandı.

Anayasa değişiklik teklifinin ikinci tur görüşmeleri ise bugün saat 14.00'da başlayacak. 

Pelin Üzek - Ahmet Umur Öztürk


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