CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun İzmir'de 4-5 Kasım tarihlerinde düzenlenen toplantılarının ardından karayolu ile Bandırma'ya geçmesi ve Bandırma'da yarın saat 13.00’da açılış gerçekleştirmesi bekleniyordu. Ancak Genel Başkan Kılıçdaroğlu saat 12.00’da Ankara’da Parti Meclisi toplantı kararı aldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, Merkez Yönetim Kurulunun (MYK) bugün, Parti Meclisinin de (PM) yarın olağanüstü toplantıya çağrıldığını bildirdi. Bingöl, yazılı açıklamasında, MYK'nın bugün saat 17.00'de, PM'nin ise yarın saat 12.00'de toplanacağını ifade etti.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, bugün İzmir ve yarın Bandırma'da olacaktı. Ancak HDP'nin eş başkanları ve vekilleri ile Cumhuriyet Gazetesi yazarlarının terör operasyonu kapsamında tutuklanması nedeniyle programını yarıda keserek Ankara'ya dönme kararı aldı. CHP Bandırma İlçe Başkanı Atilla Atakay da programın iptal edildiğini fakat Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun henüz açıklama yapmadığını ifade etti.

İbrahim Aldemir