CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Kulübü'nün Marmara Üniversitesi Anadolu Hisarı Kampüsü'nde düzenlediği 15 Temmuz ve parlamenter sistem başlıklı konferansa katıldı .Burada konuşan CHP Lideri Kılıçdaroğlu, bir ülkenin farklılıkların o ülkenin zenginliğini olduğunu söyleyerek, " Bunu zenginlik sayan ülke bütün unsurlarıyla gelişmiştir. Ancak bunu böyle saymayan ülke gelişimini tamamlamamış demektir. 15 temmuz gecesi o gece saat 21 50 uçağında Ankara'dan istanbul'a geliyorduk. İstanbul'da ertesi gün Uluslarasarı strateji belgesini açıklayacaktım .Atatürk Havalimanı'nda yolların tanklar tarafdan kesildiğini ifade ettiler. Yanımda Hayati Yazıcı da vardı. İnanamadık Darbenin ne gerekçesi vardı. Biz bu darbeye karşı olduğunu söyledik. Hayati Bey'in koruması gelince işin ciddiyetini anladık . Uçak aprona yanaştı. İndik 11'i dört geçe merdivenlerden indik. Oteller kapalı olduğu için Bakırköy belediye başkanımızın evine gittik. Başbakanı aradım. Ulaşma şansımız olmadı. Bu üllke darbelerden çok çekmiştir. Aynı sıkıntıları yeniden yaşamak istemiyoruz. Ankara'ya dönmek istedim. Uçakların kalkmadığını söylediler. Bakırköy'den tekneye bindik Pendik'e geçtik ordan da Ankara'ya gittik. " şeklinde konuştu.

Sayın Başbakan beni arayarak, OHAL getireceklerini söyledi. Kullandığım cümle şu "Sayın başbakan bu parlamentoda demokrasiyi savunan bir partiye ihtiyaç var o da en çok CHP'ye yakışık. Eve oyu vermeyeceğiz. OHAL anayasaya uygun mu ? uygun ama biz şunu söyledik. Bir darbe girişimi yapılmış doğru buna karşı ilk kez olağanüstü bir uzlaşma var. Dört siyasi parti stklar darbeye karşı O zaman sayın başbakan şunu söyledik bu kadar büyük bir uzlaşma varken getirin tasarıları ortak uzlaşma için hepsini yasalaştıralım.Parlamentoyu devre dışı tutmanın anlamı yok.Rektör atamalarında seçimi kaldırdılar . Bunun OHAL'le ne ilgisi var. Bir üniversitenin hocaları kendilerini yönetecek rektörü seçemeyecekler . O zaman o üniversitede demokrasiden bahsetmek mümkün mü ? Vatandaş milletvekilini seçecek. Çoğu da üniversite bitirmemiş. Ancak koca koca üniversite hocalarına siz kendi rektörünü seçemezsiniz diyorsunuz. Bunun darbeyle ne ilgisi var.Bunu görünce " İyiki OHAL uygulamalarına biz evet dememişiz." dedim. Geldiğimiz nokta budur ." şeklinde konuştu. Hukuk kuralları içerisinde adil bir şekilde yargılanmanın gerektiğini söyleyen CHP Lideri Kılıçdaroğlu" Adil bir şekilde yargılanma gerekiyor. Bir kişi sanık dahi olsa onun yargılanmasını hukuk ölçüsünde olması lazım Ben adil yargılama yapmayacağım diye BM'ye dilekçe veriyorsanız Türkiye'nin imajını zedelersin. Herkesin adil yargılanma hakkı var. "

Başkanlık tartışmalarına da değinen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, " başkanlık tartışması başladı. Ben bunun rejim değişikliği olduğnu söyledim. Hayır rejim değişikliği değil dediler. Parlamenter demokratik sistemi değiştiriyorsunuz. Parlamenter demokratik sistem bizim 140 yıllık birikimimiz. Hep Osmanlı diyorlar Osmanlıya biz de saygımız var. bizim kültürümüs kıvanç duyduğumuz alan. zaman zaman üzüldüğümüz , haksızlık beceriksizlik olduğunu da biliyoruz. Bir ülkenin rejimini bir ülkenin tarihi kültürü belirler.Şimdi bunu bir gecede değiştireceğiz hangi gerekçe ile nasıl bir başkanlık sistemi henüz belli değil. Güçler ayrılığı söz konusu parlamenter sistemde. Medyada dördüncü kuvvet. Ancak medya için hep beraber Fatiha'yı okuduk durumunu biliyoruz demokrasiyi güçlendirmek için Türkiye'yi darbe hukukundan arındırmamız gerekir. 142 gazetecinin hapiste olduğu bir ülkede demokrasiden söz edemezsiniz. En çok gazetecisi hapiste olan ülkeyiz. Başkanlık sisteminde istenen şu bir başkan olsun hakimleri o tayin etsin, milletvekillerini o tayin etsin. Bakanları zaten o tayin edecek. Güçler ayrılığı değil güçlerin birliği savunuluyor . bir demokraside olmazsa olma denge ve denetleme yok ediliyor. Bir kişiye bir ülkenin kaderini teslim etmek kadar tehlikeli bir şey yoktur. Tarihte bir çok örneği var. Hitler bunu en tipik örneğidir. Başkan dediğiniz kişinin he rzaman aklı başında olmayabilir. kişi olmayabilir. 21. Yyda bizim çocuklarımıza karşı sorumluluklarımız var. Parlamenter demokratik sistemi sonuna kadar savunacağız. " dedi. Öğrencilerin soruların da cevaplayan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu bir soru üzerine," 15 temmuz darbe girişimiyle ilgili kafamda çok soru var. Adil Öksüz neden yakalanamıyor. Neden serbest bırakıldı.Herkes kelepçelenirken o niye kelepçelenmedi. 15 Temmuzun siyasi ayağı ortaya çıkarılmamıştır." diye konuştu. Başarısızlık nedir? Başarısız olduğunuzda istifa edecek misiniz sorusuna ise ,Kılıçdaroğlu; "Başarının ölçüsü eğer iktidara geliyorsanız başarılısınızdır. Gelemiyorsanız başarısızsınızdır. İşin özü budur. İktidar olamıyorsanız oturup düşünmeniz gerek" dedi.

Metin Başar