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Kılıçdaroğlu, bir seçmenin manileriyle karşılandı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde manilerle karşılandı.

Kılıçdaroğlu, bir seçmenin manileriyle karşılandı

10 Ağustos 2017 14:03

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Kaynaşlı İlçe başkanı Mehmet Çakal’ı rahatsız olması nedeniyle evinde ziyaret etti. Ziyaret sonrası evin önünde toplanan kalabalığı selamlayan Kılıçdaroğlu, kasketli bir vatandaşın mani söylemesiyle karşılaştı. Maniler arasında ’’Gelip geçerken uğra duramayız Kemal’siz, Bir gün olur ararsın bu köy çocuğu Dursun’u, Merdivenden aşağı usul usul inmedin, genel kurula geldin orada beni görmedin’’şeklinde maniler söylemeye devam etti. Maniler sırasında Kılıçdaroğlu kendini tutamayarak gülme krizine girdi. Manilerin bitmesinin ardından Düzce iline devam etti. 

Tuncay Türkgülü - Ali Osman Çatana

Etiketler: düzce, Kemal Kılıçdaroğlu, mani


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