Kılıçdaroğlu, Birleşik Krallık Devlet Bakanı Duncan ile görüştü

Kılıçdaroğlu, TBMM CHP Grup Yönetim Salonu'nda Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı'nda Avrupa ve Amerika'dan sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan ile görüştü. Yaklaşık 30 dakika süren görüşmeye Birleşik Krallık Büyükelçisi Richard Moore ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz da eşlik etti.

Edinilen bilgilere göre, görüşmede Duncan'ın 'adalet yürüyüşü'nün güçlü bir mesaj verdiğini ve bunun dünyada duyulduğunu belirterek, Türkiye'de özellikle Berberoğlu'nun yargılama sürecine değindiği ve Cumhurbaşkanı'nın Kılıçdaroğlu'na yönelik söylemlerini hatırlattığı kaydedildi.

Kılıçdaroğlu'nun da demokrasi mücadelesi verdiklerini, hukukun üstünlüğü, güçler ayrılığının her zamandan daha fazla önem taşıdığı dönemde olduklarını, iktidarın demokrasi açısından iyi bir sınav vermediğini ifade ettiği belirtildi. Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz'un fırsata çevrilmeye çalışıldığını ve kendilerinin demokrasi için bedel ödenecekse, onu ödemekten kaçınmayacaklarını dile getirdiği kaydedildi.

Ahmet Umur Öztürk