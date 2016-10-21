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Kılıçdaroğlu: 'Birlikte tam demokrasiyi seslendireceğiz'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen dayanışma yemeğine katıldı. Kılıçdaroğlu, “Birlikte tam demokrasiyi seslendireceğiz. Demokrasi söylemin ne kadar önemli olduğunu bu ülke için hepimiz biliyoruz” dedi.

Kılıçdaroğlu: Birlikte tam demokrasiyi seslendireceğiz

21 Ekim 2016 23:42

CHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından Yeşilköy Wow Hotel’de bir dayanışma yemeği düzenlendi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da katıldığı yemeğe, CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, CHP Grup Başkan vekili Engin Altay, Disk Genel Başkanı Kani Beko, KESK Başkanı Lami Özgen, CHP’li Milletvekilleri, İlçe Belediye Başkanları, Belediye Meclis Üyeleri ve çok sayıda partili katıldı. Hatay Belediyesi Anadolu Medeniyetler Korosu’nun konseriyle başlayan programda daha sonra konuşmalara geçildi.

İl Başkanlığı tarafından düzenlenen dayanışma yemeğinde konuşma yapan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, “Bugün Doğuda Batı’da Güney’de kuzeyde bütün yurttaşların gözü Cumhuriyet Halk Partisinin üzerinde çünkü ülkenin nereye gittiği herkes çok iyi biliyor. Bize tarihin önemli bir görev yüklediğinin herkes farkında olmalı, ülkeyi aydınlığa çıkarmak için bir görevimiz var. O nedenle çalışmak bireysel çaba harcamanın çok daha ötesinde hepinizin ortak bir hedefi olmalıdır. Birlikte çalışacağız birlikte üreteceğiz birlikte ifade edeceğiz korkunun egemen olduğu bir yerden özgürlüğün egemen olduğu bir Türkiye’ye taşıyacağız. Oraya götüreceğiz. Onun mücadelesini vereceğiz. Önümüzdeki süreçte çok daha ağır eleştirilere muhatap olabiliriz. Ama bunlar asla ve asla bizi inandığımız yoldan geri döndüremeyecekler. Biz mücadelemizi hak için adalet için özgürlükler için bağımsızlık için demokrasi için ve en önemlisi halkımız için yapacağız” dedi.

Birlikte tam demokrasiyi seslendireceklerini ifade eden Kılıçdaroğlu, “ Ne darbe diyeceğiz ne dikta diyeceğiz. Birlikte tam demokrasiyi seslendireceğiz. Demokrasi söylemin ne kadar önemli olduğunu bu ülke için hepimiz biliyoruz. Sadede biz değil bütün dünya bunun farkında. Büyün uygar dünya Türkiye’deki gelişmeleri merakla izliyoruz. Dolayısıyla biz CHP’lilere çok önemli görev düşüyor. Acaba bugün çalışmayacağım diye hiç düşünmeyeceğiz. 24 saat varsa 24 saat bize sorumluk getiren saatlerdir. Birlikte çalışacağız mücadele edeceğiz. Bizim mücadelemiz toplumu aydınlığa çıkarmak için çok önemlidir. İstanbul bu bağlamada hepimizin dikkatle izlediği bir kenttir. İstanbul’un yağmalandığını biliyoruz pek çok eleştiri getirebiliriz. İstanbul’da CHP belediyelerin olduğu beldelere bir bakın. Diğer beldeleri de diğer ilçeleri de yeşil alan açısından insanların özgürce sokaklarında dolaşabildiği beldeler yapması açısından bize önemli görevler düşüyor. Mücadele etmek zorundayız halkımızı ikna etmek zorundayız. Neyi yaptığımızı neleri hayata geçirdiğimiz anlatmak zorundayız” şeklinde konuştu.

Medya ile ilgili ciddi sorunlarla karşı karşıya olduklarını belirten Kılıçdaroğlu, “Elbetteki medyadan kaçmayacağız medyadan yana ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğumuzu farkındayız. Ama bire bir cadde, sokak sokak gidip anlatacağız. Apartman apartman mahalle mahalle gidip anlatmalıyız. Her birimiz bir davanın sahibi olduğunu unutmalıyız. Bizim davamız Türkiye’nin özgürlüğü davasıdır. Bizim davamız demokrasi davasıdır. Bu davaya sahip çıktığımız sürece görevimiz yapmış oluruz” dedi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen dayanışma programının sonunda ünlü sanatçı Leman Sam mini bir konser verdi.

Etiketler: Kemal Kılıçdaroğlu


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