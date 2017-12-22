Kılıçdaroğlu: 'BM'nin kararı çok önemli bir karar'

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, TBMM’de soruları cevapladı. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine ilişkin olarak, “Her ne hikmetse bir gün karşıma geçip benimle konuşmak istemiyor. Konuşmasında rızkını ticaretle kazanan kişilere çamur atmakla suçluyor beni. Rızık helali bir kavramdır. Kim alın teri dökmüşse, emek harcamışsa ister esnaf, ister sanayici olsun, ister taşeron işçisi olsun hayatın her alanında çalışan, alın teri dökenler, rızkını kazanan herkesin emeğine şükran borçluyuz. Eğer bugün Türkiye ayakları üzerinde duruyorsa bu kişilerin sayesinde duruyor. Rıza Sarraf için Erdoğan bugüne kadar bir cümle kullanmadı. Sarraf rızkını helalden mi elde etti? Dört bakana rüşvet verdi, genel müdüre rüşvet verdi. Ben asla ve asla eleştirmedim. Ben asla ve asla çalışan, kazanan, kazandığının vergisini ödeyen vatandaşa saygı duydum, hiçbir zaman eleştirmedim. Ne ben ne yakınlarım ne Man adasında, ne Malta’da, Türkiye’de vergi ödememek için şirket kurmadı" dedi.

BM'nin Kudüs kararına ilişkin olarak ise Kılıçdaroğlu, “Çok önemli bir karar. Ortadoğu’nun barışı için son derece önemli. Trump'ın pimini çekip Ortadoğu’ya koyduğu bombanın patlamamasına yol açan bir karardır. Kudüs’ün bir kişinin iradesiyle başkent olabilecek türden bir yer olmadığını belirleyen karar” değerlendirmesini yaptı.

Ahmet Umur Öztürk - İbrahim Berat Yılmaz

