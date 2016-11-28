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Kılıçdaroğlu: Castro’yu hep anımsayacak ve unutturmayacağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Küba Devlet Başkanı Fidel Castro'nun ölümü nedeniyle Ankara Büyükelçiliğini ziyaret ederek, taziye defterini imzaladı.

Kılıçdaroğlu: Castroyu hep anımsayacak ve unutturmayacağız

28 Kasım 2016 12:26
Kılıçdaroğlu: Castro’yu hep anımsayacak ve unutturmayacağız - Tıkla İzle

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Küba Devlet Başkanı Fidel Castro'nun ölümü nedeniyle Küba'nın Ankara Büyükelçiliğini ziyaret etti. Castro'nun ölümü nedeniyle Ankara Büyükelçiliğinde açılan taziye defterini imzalayan Kılıçdaroğlu, Büyükelçi Alberto Gonzalez Casals’a taziyelerini bildirdi. Kılıçdaroğlu, taziye defterine şunları yazdı:
“Fidels Castro, tarih yazan lider. Halkının özgürlüğü ve bağımsızlığı için mücadele eden lider. Mustafa Kemal Atatürk’ü esin kaynağı olarak gören lider. Tarih onu unutmayacak. Bizlerde hep anımsayacak ve unutturmayacağız. Onu saygıyla sonsuzluğa uğurluyoruz.”

Pelin Üzek 

 


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