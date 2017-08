Kılıçdaroğlu: 'Cumhurbaşkanı adayımız tanınmış biri olacak'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, NTV’de katıldığı canlı yayında MİT tırları davası, Adalet Yürüyüşü ve 2019 yılında gerçekleştirilmesi planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Tedavi gördüğü hastanede dün vefat eden vergi uzmanı, akademiysen ve yazar Prof. Dr. Şükrü Arslan Kızılot’u anarak sözlerine başlayan Kılıçdaroğlu, kendisiyle 40 yıllık dostluğunun olduğunu ve son derece zeki çalışkan ve beyefendi bir insan olduğunu söyledi.

MİT tırları soruşturması kapsamında şahsı üzerinden yürütülen tutuklanma tartışmalarına değinen Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Kendini gündemde tutabilmek için buna benzer şeyler üretiyor benim gündemimde böyle şeyler yok” sözlerinin hatırlatılması üzerine, “Erdoğan ilginç bir insan aslında ama bir zaafı var, Kılıçdaroğlu hastalığına muzdarip. Miting olur ey Kılıçdaroğlu, bir yerde toplantı olur ey Kılıçdaroğlu, basın mensuplarına ey Kılıçdaroğlu, ne yaptı Kılıçdaroğlu? Bu hastalıktan kurtulması lazım. Eğer bu ülkede demokrasi olacaksa kesinlikle ben olacağım. Demokrasiyi kaldıracağım benim dışımda kimse konuşmayacak diye sivil darbeyi o noktaya taşırsa ayrı bir şey. 20 Temmuz’da yapılan sivil darbeyi o noktaya taşırsa o ayrı bir şey. Benim her söylediğime laf yetiştirsin şikayetçi değilim. Çünkü o konuşmazsa ben havuz medyasında hiç yer almayacağım. Sürekli beni eleştirebilir, belli bir düzeyi varsa buna saygı gösteririm” açıklamalarında bulundu.

“MİT TIRLARI DEVLET SIRRI DEĞİLDİR”

MİT tırlarının devlet sırrı kapsamına girmediğini öne süren CHP Lideri, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Herkesin bildiği bir olay devlet sırrı olur mu? Ben daha önce açıkladım. Suriye’ye silah götüren bir şoförün mahkeme ifadesini okudum ve açıkladım. Bu bir devlet sırrı değildir. Devlet sırrı olabilmesi için MİT tırlarının geçtiği yerdeki valilerin de haberinin olması lazım. Nöbetçi savcısınız ve size ihbar geldi ‘silah taşınıyor’ diye. Müdahale etmezseniz başınız belaya girer. Bu birilerinin sırrıdır, devletin değil. Komşunuzda yangın çıksa ilk yapacağımız bir kova su alıp yangını söndürmeye gidersiniz. Bunlar bir kova benzinle gittiler. Milyonlarca insan öldü, sakat kaldı. Enis Bey’in hiçbir ilgisi yok bununla. Can Dündar’ın kitabını örnek gösteriyorlar. Can Dündar kitabında flashdisk’i solcu bir milletvekilinden aldığını söylüyor ama Enis bey o tarihte milletvekili değil. Bu ülkede adalet yoktur. Bu ülkede hiçbir vatandaşın can ve mal güvenliği yoktur.”

“BEN ‘ADALET’ DİYORUM O ‘ATLET’ DİYOR”

Kılıçdaroğlu, Adalet Yürüyüşü esnasında çekilmiş atletli fotoğrafının hatırlatılması üzerine, “Gölgede 40 derecede yürüdüm. Siste, yağmurda, karanlıkta yürüdüm. Bu ülke insanının adalete ihtiyacı var. Her gün 3-4 gömlek değiştirdim. O fotoğrafa bakın yapmacıklı topu iğne ucu kadar bir şey göremezsiniz. Kızımla yemek yerken. O fotoğraf Anadolu’da sıradan bir ailenin fotoğrafıdır bir genel başkanın değil. Ben o şartlarda yetiştim. Evimde de öyle oturuyorum. Hala ağabeyimle karşılaşırsam elini öperim saygımı gösteririm. Öyle bir mizansen yok orada. Karavanda kalıyordum zaten. Yediğim yemeğe bakın. ‘Aç kalsaydı’ diye geçiyordur içinden ona bozulmuştur. Siz bu fotoğraf üzerinden bana saldırıyorsunuz. Ben ‘adalet’ diyorum o ‘atlet’ diyor. Evet, o atleti giydim. Çok sıcaktı o atletle yemeğimi yedim kızımla. O fotoğrafta asla kibir yoktur. Sıradan, sade bir vatandaş olmakla gurur duyuyorum” ifadelerini kullandı.

“CUMHURBAŞKANI ADAYIMIZ TANINMIŞ BİRİ OLACAK”

2019 yılında yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP’nin tanınmış bir ismi aday göstereceğini söyleyen Kılıçdaroğlu, adaylarının saygı duyulan ve tarafsız bir isim olması gerektiğini vurguladı.

Caner Ünver