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Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı makamını hedef aldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanlığı, ne millete tahakküm ne de bir şahsın sınırsız egosunu tatmin makamıdır. Cumhurbaşkanları, kendi bekası için, kendisine muhalefet eden ve rakip gördüğü herkesi düşman ilan etmeye, sindirmeye çalışmamalıdırlar" dedi.

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı makamını hedef aldı

13 Ocak 2017 16:29

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Hiç kimse; seçilmiş olmayı, mutlak ve sınırsız bir egemenlik gibi düşünmemeli, herkese ve her kuruma hükmetme hakkını kendinde görmemelidir. Bir kez daha hatırlatmak istiyorum ki, Cumhurbaşkanlığı ne millete tahakküm ne de bir şahsın sınırsız egosunu tatmin makamıdır. Bir Cumhurbaşkanının, iyiyi-kötüyü ve adaleti belirleme hakkını tekelinde görmesi, hesap vermeyi reddetmesi demokrasi için ciddi tehdittir. Cumhurbaşkanları, özgürlük gibi insanın doğuştan gelen hakkını dahi, sanki kendisinin bahşettiğini sanacak kadar güç sarhoşu olmamalıdırlar. Cumhurbaşkanları, kendi bekası için, kendisine muhalefet eden ve rakip gördüğü herkesi düşman ilan etmeye, sindirmeye çalışmamalıdırlar" ifadelerini kullandı.


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