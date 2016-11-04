İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği Meslek Fabrikası’nın açılışını yapan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Gazetesi soruşturmasını başlatan savcının FETÖ sanığı olduğunu söyleyerek, “Bunu bir gazeteci arkadaşımız ortaya çıkardı. Ona şükran borcumuz var. Peki ne yaptılar? Bunu ortaya çıkaran gazeteci hakkında soruşturma açıyorlar. Akıl alacak gibi değil” diye konuştu. Kılıçdaroğlu, HDP eş genel başkanları ve milletvekillerine yapılan operasyonu da cep telefonu ile takip etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 108 yıllık eski un fabrikası binası restore edilerek hayata geçirilen Meslek Fabrikası’nın açılışını gerçekleştirdi. 10,5 milyon liralık yatırımla kente kazandırılan Meslek Fabrikası'nın açılışına Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra, CHP Genel Sekreteri Kamil Okyay Sındır, CHP İzmir Milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile partililer katıldı.

Meslek Fabrikası’nın açılışında konuşan Kılıçdaroğlu, “Bugün çok önemli bir görev yaparak, eğitim kurumunu açıyoruz. Aslında başkanın suçu çok ağır. Burayı yıkıp gökdelen dikmek varken, ne gerek var eğitim kurumu açmaya? Onlar ceplerini düşünüyor, biz halka hizmet ediyoruz” dedi.

“Cumhuriyet hep bedel ödedi”

Cumhuriyet Gazetesi'ne yönelik operasyonlara ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Kemal Kılıçdaroğlu, “Onların da yayınına kısıtlama getirdiler. Yönetici ve yazarlarını kısıtladılar. ‘5 gün avukatla görüşmeyecek’ diye karar aldılar. Kimse hukukun üstünlüğünü savunmuyor. Medya özgür değilse halk da özgür değildir. Cumhuriyet, kendisine yakışan bir tavırla elinden gelen her çabayı gösterdi ve gösterecek. 12 Mart ve 12 Eylül döneminde, 15 Temmuz’dan sonra Cumhuriyet hep bedel ödedi, yazarları öldürüldü, hapislere atıldı. Ama onlar inandıkları aydınlanma yolundan geri dönmedi. Mustafa Kemal’in çizgisinden ödün vermediler. ‘Aydınlığa kavuşmak için bedel ödenecekse, biz öderiz’ dediler. Bu ülkenin aydını ve güzel insanları, demokrasiden yana olan tavrını kararlılıkla sürdürmeli. Gazetecilik yaptığı dönemlerde CHP’yi eleştirenlerden bazıları bugün hapiste. Ama onları savunan yine biziz. Çünkü biz düşünce özgürlüğüne inanıyoruz. Bugün de demokrasiyi savunuyoruz, gelecekte de savunacağız” dedi.

Cumhuriyet Gazetesi soruşturmasını başlatan savcının FETÖ sanığı olduğunu söyleyen CHP Lideri, “Bunu bir gazeteci arkadaşımız ortaya çıkardı. Ona şükran borcumuz var. Peki ne yaptılar? Bunu ortaya çıkaran gazeteci hakkında soruşturma açıyorlar. Akıl alacak gibi değil” diye konuştu.

HDP gelişmelerini takip etti

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanları ve Milletvekillerine yapılan operasyonu da takip etti. HDP Grup Başkanvekili İdris Baluken’in tutuklandığı sıralarda, CHP Genel Sekreteri Kamil Okyay Sındır, cep telefonunu Kılıçdaroğlu’na uzatarak gelişmeleri takip etmesini sağladı.

“Meslek sahibi yaptık”

108 senelik un fabrikasını daha sonraları da Devlet Güvenlik Mahkemesi (DGM) olarak hizmet verdiğini anlatan Başkan Aziz Kocaoğlu ise, “Burada kalemler kırılmış. Şimdi gençlerin ve çocukların meslek edinmeleri ve nitelikli işgücü oluşturmak için eğitim mabedi oluyor. Ara eleman yetiştirmek için de Meslek Fabrikası’nı oluşturduk. Uzunca süre çeşitli binalarda hizmet verdik. Artık çalışları burada sürdüreceğiz. 75 branşta 2 bin 180 kurs açtık. 54 bin 230 genci eğitimden geçirdik. Onları meslek sahibi yaptık” dedi.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi. Törenden sonra binayı gezen Kılıçdaroğlu, kurs gören öğrencilerin çalışmalarını yerinde inceledi.

Ali Gözeten - Halil Karahan