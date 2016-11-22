Küçük yaşta evliliklerden doğan mağduriyetleri gidermek üzere hazırlanan düzenlemeye tepki gösteren çeşitli kadın sivil toplum kuruluşları üyeleri CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun konuşması öncesinde CHP Grup Toplantısı salonunu doldurdu. Kılıçdaroğlu’nun, grup toplantısı konuşması esnasında teknik bir arıza nedeniyle ses sorunu yaşandı. Bunun üzerine Kılıçdaroğlu, konuşmasına Grup Başkanvekili Levent Gök’ün yerine geçerek devam etti.

“EĞER BUGÜN ADALET VE KALKINMA PARTİSİ GERİ ADIM ATMIŞSA BU ADIMI GERİ ATTIRAN BU ÜLKENİN KADINLARIDIR, YİĞİT KADINLARIDIR”

Kılıçdaroğlu salondaki kadınlara seslenerek, “Ben de Türkiye’nin bütün kadınlarıyla onur duyuyorum, gurur duyuyorum. Eğer bugün Adalet ve Kalkınma Partisi geri adım atmışsa bu adımı geri attıran bu ülkenin kadınlarıdır, yiğit kadınlarıdır. Bu ülkenin geleceği sizin ellerinizde. Çocuklarımızı siz yetiştiriyorsunuz. En büyük dersi annemden aldım” diye konuştu.

İki güzel olaydan söz etmek istediğini söyleyen Kılıçdaroğlu, “Dünyanın en prestijli ödüllerinden birisi Beethoven Akademik Ödülünü Fazıl Say kazandı. Hepimiz Fazıl Say’ı yürekten kutluyoruz. Ayrıca bir milletvekilimiz Ömer Lütfü Baydar NATO Parlamenter Asamblesi Başkan Yardımcılığına seçildi. Onu da yürekten kutluyoruz” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE TARİHİNİN EN CİDDİ KRİZLERİNDEN BİRİSİNİ YAŞIYOR”

Türkiye’nin tarihinin en ciddi krizlerinden birisini yaşadığını söyleyen Kılıçdaroğlu, “Türkiye tarihinin en ciddi krizlerinden birisini yaşıyor. Freni patlamış kamyon gibi yokuş aşağı gidiyor Türkiye. Hepimizin ‘ne olacak bu ülkenin hali’ kaygısı var. Dolar almış başını gidiyor. Bunların tek bir düşüncesi var, tecavüzcüleri hapishaneden nasıl kurtarırız diye. Önce bu ülkenin bütün kadınlarına yürekten teşekkür ediyorum. Eğer bugün hiçbir ayrım yapmadan tarlada çalışan, dükkanında çalışan, sokakta gezen vatandaşın halini hatırını soran veya herhangi bir partiye oy isteyen kadın kardeşlerime yürekten şükranlarımı sunuyorum. Onların gücü şu teklifin geri alınmasını sağladı. İlk kez kadınlar güçlerinin farkına vardılar. Şimdi önümüzde önemli bir süreç daha var. Türkiye eğitiminden dış politikasına savunmasından teröre kadar bir bataklığın içine sürüklenmiş vaziyette. Bu bataklıktan Türkiye’yi kadınlar kurtaracak buna güveniyorum” değerlendirmesinde bulundu.

“KADINLAR GÜCÜNÜ GÖSTERMİŞTİR"

Kılıçdaroğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

“Sizler genellikle televizyonlarda parlamentonun genel kurulunu görürsünüz. Ama genel kurul dışında parlamentoda komisyonlar vardır. Dolayısıyla kanun teklifleri ve tasarıları önce bu komisyonlara gelir, görüşülür ve ondan sonra genel kurula iner. Komisyonlara uzmanlar davet edilir. STK’lar davet edilir bu komisyonlara. Çıkacak olan kanun tasarısıyla ilgili bunların görüşleri alınır. Bazen alt komisyonlar kurulur, alt komisyonlarda STK’lar ile milletvekilleri bir arada çalışırlar. Daha sonra genel kurula inerler. Sizler televizyonda genel kurula inen kanunları ve teklifleri görürsünüz. Bugün geri çekilen yasa önerisi, bir gece yarısı önergesiyle metne girmiştir, kanun metnine girmiştir. Yani komisyonlarda görüşülmemiştir, yani sivil toplumun görüşü alınmamıştır. Yani parlamentoda AKP dışındaki üç siyasi partinin görüşü sorulmamıştır. Ben bildiğimi yaparım anlayışıyla önerge verilmiş, önerge CHP’nin girişimi sonucu yeterli çoğunluk sağlanmadığı için bugüne sarkmıştır. En büyük tepkiyi kadınlar vermiştir. 83 kadın örgütü ortak bir bildiri yayınlamışlardır. Bu teklifin kabul edilmemesiyle ilgili olarak ve teklif geri çekilme konusunda AKP içerisinde kabul görmüştür. Kadınlar gücünü göstermiştir. Ne kadar güçlü olduklarını ortaya koymuşlardır ve iktidardaki siyasi parti bu teklifi geri çekmek zorunda kalmıştır. Bugüne kadar Türkiye’de ne kadar ciddi sorunlar çıkmışsa, yasal düzenlemelerden bu sorunların temelinde gece yarısı verilen önergeler yatmaktadır. Oturup adam gibi görüşmek varken, insan gibi görüşmek, oturup tartışmak, uzlaşmak varken, ülkenin sorunlarını çözmek varken yeni sorunlara kaynaklık yapan önergeleri kabul etmemeliyiz. Ettirmediniz, tekrar size yürekten şükranlarımı sunuyorum.”

“DİN İŞLERİ YÜKSEK KURULU ÜYESİ MEHMET KESKİN ŞU AÇIKLAMAYI YAPIYOR HERKESİN KULAĞINA KÜPE OLSUN DİYE"

Profesör Adem Sözüer’in yaptığı açıklamaya değinen Kılıçdaroğlu, “Şu açıklamayı yapıyor: ‘Bu önerge kanunlaşırsa, 10 kişi, 15 yaşından küçük bir kıza cinsel istismarda bulunur çocuk biriyle evlendirilirse hepsi affediliyor.’ Böyle bir şeyi kabul etmek mümkün değil. Tepkimiz işte bunlara. Özellikle AKP için oy toplayan kadın kardeşlerime seslenmek isterim. Yıllarınızı verdiniz, kapı kapı dolaştınız, AKP’ye oy istediniz. Sizin yaptığınız çalışmaların değerini bilmediler. Sizin çocuklarının değerini bilmediler. Kız çocuklarınızın değerini bilmediler. Tecavüzcülere af getiriyorlar. Şimdi artık o çatının altından ayrılmak zorundasınız. Ayrılın ve gelin. Adalet Bakanı şu açıklamayı yapıyor: ‘Tamamen ailelerin ve küçüğün rızasıyla yapılmış işler’ diyor. Küçük bir çocuğun rızasından nasıl söz edersiniz? Elma şekeri vererek mi bu çocuğu kandıracaksınız, ‘gel evlen sana tecavüz eden kişiyle…’ Size tekrar tekrar yürekten teşekkür ediyorum. Bazıları da bunu dini referans vererek bir anlamda kabul edilebilir noktaya getirmek istediler. Kadın kardeşlerime şunu söylemek isterim. Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Mehmet Keskin şu açıklamayı yapıyor herkesin kulağına küpe olsun diye. Evlenebilmek için reşit olmanın gerektiğini belirten Mehmet Keskin, İslam aleminde erkekte 18, kızda ise 17 yaşını doldurduğu zaman ancak reşit olabileceğini söylüyor. Bu yaştan daha küçükler rüştlerini ispat edemedikleri için çocuk sayılırlar. Çocuklarında evlendirilmeleri toplumu vahim sonuçlarla karşı karşıya getirecektir. İslamiyet’te toplumda huzuru esas alan yüce bir din olduğuna göre, küçük yaştaki çocukların evlendirilmeleri durumunda bu gibi açmazlarla karşılaşacağı için, küçük yaştaki çocukların evlendirilmesi İslam ile bağdaşmaz” diyor. Onların da kulağına küpe olsun” açıklamasında bulundu.

“BU ÖNERGE KİMİN İÇİN VERİLDİ?”

“Türkiye’nin derdine bakın, onların derdine bakın” diyen Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

“Ama şu soruyu ben merak ediyorum. Eminim bütün kardeşlerimde merak ediyor. Bu önerge kimin için verildi? Kimin hapisten çıkması veya kaçak olarak yurt dışındaysa Türkiye’ye rahat gelmesi için verildi? Kimin için verildi? Bunun yanıtını arkadaşlarımız soracaklar, hem komisyonda, hem genel kurulda. Sizlerde sokakta sorun. Gördüğünüz her AKP’liye sorun. Bu önergeyi kimi kurtarmak için getirdiniz diye sorun. Türkiye’nin derdine bakınız bunların derdine bakınız. Türkiye nereye gidiyor. Bunlar neyle uğraşıyorlar.”