CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hemşehri dernek ve federasyonlarının Ankara Arena Kapalı Spor Salonu’nda ortaklaşa düzenlediği "Büyük Anadolu Buluşması"na katılarak bir konuşma yaptı. Kendisine ‘Küçük bir toplantı var oraya gelir misiniz?’ dediklerini söyleyen Kılıçdaroğlu, “Ben de olur gelirim dedim. Geldim burada farklı bir toplantı var. Gizli bir toplantı yapıyorsunuz herhalde. Hepinizi Silivri’ye göndereceğim” diye espri yaptı.

Anadolu’nun ne olduğunu annelerin bildiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, “Anadolu’nun ne olduğunu en iyi bizler biliriz. Hacıbektaşların, Mevlanaların, Yunus Emrelerin hamurudur Anadolu. Anadolu insan sevgisiyle doludur. Anadolu annemizdir, babamızdır, mezarımızdır, atamızdır Anadolu. Anadolu bu kadar değerlidir. Türkiye’yi biliyorsunuz. Benden iyi biliyorsunuz. Büyük sorunlar yaşıyoruz. Hepimizin kafasında kaygılar var. Hep beraber düşünüyoruz. Ülkeyi düşünen her vatandaş gibi. Ne olacak bu memleketin hali diyoruz. Ama hiç kimse şundan endişe etmesin. Mustafa Kemal ve arkadaşları nasıl Anadolu’nun, Trakya’nın bağımsızlığı ve özgürlüğü için mücadele ettilerse ben dahil bütün arkadaşlarım bütün Anadolu Kuvayi Milliye ruhuyla aynı mücadeleyi yeniden yapacağız” ifadelerini kullandı.

“EL KALDIRIP İNDİRMEKLE REJİM DEĞİŞMEZ”

Kılıçdaroğlu, konuşmasına şöyle devam etti: “Sanıyorlar ki el kaldırıp indirmekle rejim değişecek. El kaldırıp indirmekle rejim değişmez. Bizim rejimimiz yani Cumhuriyet, Cumhuriyetin kuruluşu el kaldırıp indirmeyle olmadı. Anadolu’nun, Trakya’nın sınırları birileri tarafından çizilmedi. Her metrekaresinde bu ülkenin insanlarının acısı, kanı, gözyaşı vardır. Şehitlerimiz, gazilerimiz vardır. Onlar bize yaşanacak bir Türkiye bıraktılar. Bizde evlatlarımıza torunlarımıza yaşanacak bir Türkiye bırakacağız. Bunun sözünü veriyoruz.”