Kılıçdaroğlu, erken seçim çağrısını yineledi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı bir televizyon programında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Eski CHP Genel Başkanı ve CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın sağlık durumu hakkında bilgi veren Kılıçdaroğlu, iyileşmeye doğru gelişmelerin olduğunu ve dualarının onunla olduğunu söyledi.

Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın istifasıyla başlayan belediye başkanlarının istifa süreci hakkında, seçimle göreve gelenlerin yine seçimle ayrılması gerektiğini aktardı. Kılıçdaroğlu, şu açıklamada bulundu:

“Melih Gökçek seçimle geldi. Siz seçimi demokrasi için vazgeçilmez olarak görüyorsanız gereğini yapın. Bir kişi çıkıyor, ‘İstifa edeceksiniz’ diyor, ama neden yok. Ne için istifa isteniyor. Bir belediye başkanında neden metal yorgunluğu olsun. Görev süresini belirleyen halktır. Belediye başkanları bırakın halka hesap vermeyi, ailesine hesap veremez noktaya geldi. Şimdi siz hiçbir yasada olmayan bir yöntemi belirliyorsunuz. Çağırıyorsunuz ‘istifa et’ diyorsunuz, şantajla, tehditle. Seçimle gelen birisi makamından atılabilir mi? Ben hep diyordum ülkede dikta yönetimi var.”

“REFERANDUMDA ‘EVET’ OYU KULLANANLAR RAHATSIZ”

16 Nisan referandumunda devletin tüm imkanları kullanılmasına rağmen YSK desteğiyle yüzde 51.3 ‘Evet’ oyunun çıktığını ifade eden CHP Lideri, referandumda ‘Evet’ oyu kullanan vatandaşların birçoğunun pişman olduğunu vurgulayarak, “Devletin bütün araçları, parası kullanıldı. Ona rağmen YSK ile yüzde 51.3’e ulaşıldı. Ama ben eminim ‘Evet’ diyenler de rahatsız. Bütün seçmenler o dönemde söylediklerimin bugün tamamının doğru çıktığını görüyorlar” şeklinde konuştu.

“Hodri meydan diyorum; yerel seçimse yerel seçim, genel seçimse genel seçim, cumhurbaşkanlığı seçimiyse cumhurbaşkanlığı seçimi”

İktidara erken seçim çağrısını bir kez daha yineleyen Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

“Halk bunları görüyor ama biz seçim çağrısı yaptığımız zaman gelmiyorlar. Çünkü bunu halkın da gördüğünü biliyorlar, korkuyorlar. Hodri meydan diyorum; yerel seçimse yerel seçim, genel seçimse genel seçim, cumhurbaşkanlığı seçimiyse cumhurbaşkanlığı seçimi. ‘Hodriye hodri’ diyemezler. Üç gün daha fazla yönetmek için ülkeyi felakete götürürler.”

“ADAM İSTANBUL’U YILLARDIR KENDİ PARTİSİNİN YÖNETTİĞİNİN FARKINDA BİLE DEĞİL, BİR DE BAKANLIK KOLTUĞUNA OTURMUŞ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “İstanbul’u mahvettik, bunda ben de sorumluyum” şeklindeki açıklamalarının ardından yaşanan tartışmada, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin “İstanbul’u CHP mahvetti” çıkışının sorulduğu Kılıçdaroğlu, “İstanbul’u CHP mi yönetiyor? Adam İstanbul’u yıllardır kendi partisinin yönettiğinin farkında bile değil, bir de bakanlık koltuğuna oturmuş. Kendi imzasıyla Bakırköy’e giderken bir sahil yolu vardı eskiden, denizle yol arasında sadece ağaçlar görünürdü. Şimdi artık sadece beton görünüyor. Bu kişi o ağaçlar yıkılsın diye imza atarken vicdanı sızladı mı? Hangi gökdeleni CHP yaptı. Bakan olsa böyle konuşmaz” şeklinde tepki verdi.

Kılıçdaroğlu, 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile gerçekleştirdiği görüşmenin detaylarının sorulması üzerine, “8 ay önce falan, ülkenin durumu hakkında konuştuk. Özel bir siyasi hareketi görüşmedik, ben daha çok Türkiye’nin içinde bulunduğu atmosferi, hapiste gazeteciler, dünyayla kavga... Bunları dile getirdim. Sayın Abdullah Gül’ün de bu kaygıyı paylaşması normal” dedi.

(Caner Ünver/İHA)