Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu’nun hayatını kaybeden babası Fehmi Tanrıkulu’nun taziyesine katılmak üzere Diyarbakır’a gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti binası önünde gazetecilere açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması çerçevesinde danışmanı Fatih Gürsu’nun gözaltına alınmasına ilişkin, “Fatih Bey danışmanımdı, iyi bir iletişimci, iyi bir hoca, bu konuda ödülleri olan bir arkadaşımız. Özellikle bizim mitinglerde, miting öncesi ve miting sonrası hangi konular üzerinde duralım diye araştırmalar yapardı. Küçük anketler yapardı. Miting sonrası da mitingde yaptığımız konuşmaların etkilerini ölçmeye çalışırdık. Kendisinin herhangi bir suçu var mıdır, yok mudur, onu bilmiyoruz. Eğer adil bir yargılanma olursa zaten bizim açımızdan bir sorun yok. Herkes gidecek ifadesini verecek. Ne gerekiyorsa yapılacak” dedi.

“Hiçbir gazeteci hapiste olmasın”

Adana’da hapisteki gazetecilerin adını andığı için belli çevrelerden tepki gördüğünü anlatan Kılıçdaroğlu, “Şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bir parti, bir insan ilkeli olmalıdır. İlkeleri olmalıdır. Bizim ilkemiz hiçbir gazeteci hapiste olmasın. Yazı yazan, düşüncelerini yazan bir insan benim düşüncelerimi desteklediği zaman dışarı çıksın, benim düşüncelerimi desteklemediği zaman hapse girsin. Siyaset çifte standart kabul etmez. Siyasette doğru duracaksınız, ilkeli duracaksınız. 146 gazetecinin tutuklanmasını istemiyorum. Uluslararası arenada 146 gazetecinin tutuklu olması demokrasi ayıbıdır. Bu ayıptan Türkiye’nin arındırılması lazım” diye konuştu.

Dekont tartışmaları

Bir soru üzerine, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile aralarında yaşanan dekont tartışmalarına da değinen Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

“Sayın Cumhurbaşkanı’nın 200 bin dolar bozdurduğuna ilişkin dekontun açıklanması beni çok mutlu etti. Bu dekontu görme ihtiyacımız var. Dekontu niye gizliyoruz ki. Dekont şeref madalyasıdır. Ben 200 bin doları şu tarihte bozdurdum diyecek ama gizliyorsun. Niye gizliyorsunuz. Kafamızdaki soruları besliyor bu gizleme. Dolayısıyla dekont kamuoyuna açıklanmalıdır.”

CHP lideri Kılıçdaroğlu, partisinden ihracını istediği ağabeyi Celal Kılıçdaroğlu ile ilgili de ilk kez konuştu. Kılıçdaroğlu, konu ile ilgili sorulan bir soruya da, “Ağabeyimle ilgili bir sorun yok” yanıtını verdi.