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Kılıçdaroğlu: 'Gül’ün yaptığı açıklamalar son derece değerli ve önemlidir'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün açıklamalarına ilişkin, “Gül’ün yaptığı açıklamalar son derece değerli ve önemlidir” dedi.

Kılıçdaroğlu: Gülün yaptığı açıklamalar son derece değerli ve önemlidir

28 Nisan 2018 20:07

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kayseri’de gerçekleştirilen İl Başkanları Toplantısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bir gazetecinin 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün açıklamalarını sorması üzerine Kılıçdaroğlu, "Sayın Gül, eğer geniş bir mutabakat olsaydı belli ilkeler çerçevesinde cumhurbaşkanı adayı olacağını söyledi. Yaptığı açıklamalar son derece değerli ve önemlidir. Bu ülkeye hizmet etmiş, cumhurbaşkanlığı yapmış birisinin kuvvetler ayrılığı ilkesine vurgu yapması, liyakata vurgu yapması, adalete vurgu yapması, şeffaflığa vurgu yapması son derece önemlidir. Türkiye’de bugün için olmayan ama olmasını arzu ettiğimiz değerlere vurgu yapıyor. O açıdan son derece değerli ve önemlidir” dedi.  

Ali Göç - Muhammed Kısır

 

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