CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin il başkanları toplantısında konuştu. Terör olaylarının olmadığı neredeyse hiçbir ilin kalmadığını belirten Kılıçdaroğlu, "Her ilimizden, her ilçemizden terör şehitlerimiz var. İzmir'de yaşadık en son. İzmir, dün bir yürek halinde Elazığlı şehidini uğurladı. Elazığlılar sevdikleri insana gakkoş derler. O şehidimiz sadece Elazığ'ın değil, Türkiye'nin gakkoşudur. Kahraman diye tanımladık, onu gazeteler de kahraman diye tanımladılar. Gerçekten de bir kahramandı, olaya zamanında müdahale edip canı pahasına çok daha büyük bir terör eylemini engelledi. Bir başka vatandaşımız da hayatını kaybetti. Her iki şehidimize de Allah'tan rahmet diliyoruz. Terör kimden gelirse, nereden gelirse gelsin, hangi amacı taşırsa taşın hep birlikte terör karşı çıkmak durumundayız. İnsanlık suçu olarak görüyoruz ve karşı çıkıyoruz. Teröre karşı durmak hepimizin namus, insanlık, vatan borcudur. Biz bunu söylüyoruz hükümet de söylüyor bunu, haksızlık etmeyelim, diğer partiler de söylüyorlar. Teröre karşıyız diyorlar. Teröre karşı çıkmak hepimizin görevi. Bu ülkede yaşamak istiyorsak, barış içinde birlikte yaşamak istiyoruz. Bizim özel ve kişisel bir hesabımız yok. Hep birlikte farklı düşüncelerde olsak bile biraraya gelip konuşabilelim. Terörle mücadelede birinci aktör hükümettir. İstihbarat ondadır. Silahlı kuvvetler onların emrindedir. Terörle mücadele onlar yapacaklar. Her terörle mücadele sonunda veya her terör eyleminden sonra biz hep şunu söyledik, terörle mücadele sıkıştığınız bir alan var mı? Düşünüp de çıkaramadığınız bir yasa var mı? Gelirler türlü desteği veririz, yeter ki terörü sonlandırın" ifadelerini kullandı.

"Terörden hepimiz mağduruz ama terörle mücadele, birikimle doğru teşhis koymakla yapılır" diyen Kılıçdaroğlu, "Aldım elime silahı terörle mücadele edeceğim. Bu olmuyor. Bugün geldiğimiz noktada 2015 yılında Türkiye teröre teslim edilmiştir, terör örgütlerine teslim edilmiştir. Ben bunu söylediğimde kızıyorlar. Bir daha altını kalın çizgilerle çizerek söylüyorum, 15 yıllık iktidar Türkiye'yi terör örgütlerine teslim etmiştir. PKK, terör örgütüyle masaya oturan kim? Şehir içinde kamyonun üzerinden kalaşnikof silahlar dağıtılırken güvenlik güçleri müdahale etmek istiyorlar. 290 kez güvenlik güçleri PKK elemanlarına müdahale etmek istiyorlar. Hayır müdahale edemezsiniz diyorlar. Açık ve net söylüyorum Doğu ve Güneydoğu, arkasından batı teröre teslim edildi.

Kılıçdaroğlu, konuşmasında şunları kaydetti:

"FETÖ, devletin en duyarlı dairelerine birimlerine bu terör örgütü mensuplarını kim yerleştirdi. Bunların tayinini kim çıkardı. Eski HSYK başkanı ifade veriyor, Yargıtay'a 110 FETÖ üyesini atamamızı hükümet istedi diyor. Ne oluyor bu? Türkiye'yi terör örgütüne teslim etmek demektir. FETÖ'cü emniyet müdürleri, onların tayinini CHP mi yaptı? Siz yaptınız. Şimdi koro halinde CHP'yi suçluyorlar. Sadece IŞİD mi, FETÖ mü, PKK mı? Hayır.",

“Bugünkü atmosfer gelecek kaygılarımızı arttırıyor”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İl Başkanları ile bir araya geldi. CHP Genel Merkezi’nde düzenlenen toplantının açılış konuşmasını yapan Kılıçdaroğlu, İl Başkanlarına seslenerek, “Türkiye’de demokrasiye katkı yapan en önemli aktörlerisiniz” ifadelerini kullandı.

“Sayın Binali Yıldırım, bu sahtekarlığı yapanlar sizin partinizin milletvekilleri buna izin vermeyiniz”

“Bugünkü atmosfer gelecek kaygılarımızı arttırıyor” diyen Kılıçdaroğlu, “Siyasetin görevi vardır. Toplumu mutlu etmektir siyasetin görevi. Ahlaki temeller üzerinde Türkiye’yi yükseltmektir. Bugün geldiğimiz noktada böyle bir tablo ile karşı karşıya değiliz. Dün akşam parlamento görev yapıyor. İktidar partisinin bazı millet vekilleri parlamentoda olmadıkları halde sahte pusulalarla parlamentoda olduklarını ifade edebiliyorlar. Buna ne söylenir. Milletin vekili sahtekarlık yaparsa bu ülke nasıl düzlüğe çıkacak. Oy almış gelmiş millet ona güvenmiş. Hiçbir vatandaşın görüşü ne olursa olsun milletvekiline oy verirken git Ankara’da sahtekarlık yap diye oy vermez. O milletvekillerinden istirham ediyorum. Türkiye Büyük Millet Kürsüsü’ne çıkınız ve millette özür dileyiniz. Sayın Binali Yıldırım, bu sahtekarlığı yapanlar sizin partinizin milletvekilleri buna izin vermeyiniz. Buna izin verdiğiniz takdirde Türkiye daha derin süreçlere sürüklenmiş olur. Parlamentoda herkes namusu ile görev yapmalı” şeklinde konuştu.

“Pek çok üniversite hocasının işine son verildi. Düzgün hayatını bilime adamış insanların işine son verildi”

15 Temmuz darbe girişimi sonrası OHAL uygulamasına destek vermediklerini dile getiren Kılıçdaroğlu, “Parlamentoda 4 partinin de ortak tarı var.4 partide darbeye karşıysa ne yapacaksınız getirin meclisten süratle geçirebiliriz. ‘Hayır’ dediler. ‘Çok kısa bir süre ihtiyacımız var’. Süreyi uzattılar. Dün yeni kararnameler çıktı. Pek çok üniversite hocasının işine son verildi. Düzgün hayatını bilime adamış insanların işine son verildi” değerlendirmesinde bulundu.

Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın rahatsızlığına değinen değinerek, “Bütçe görüşmeleri sırasında OHAL yasasının istismar edilmesi dolayısıyla Meclis Başkanının müdahale etmesini hükümeti uyarmasını istemiştim. Şimdi kim vekalet ediyorsa hükümeti uyarmalıdır. Parlamentonun yetkisine hükümet müdahale etmemelidir” mesajını verdi.