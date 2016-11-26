CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ataşehir Belediyesi tarafından Öğretmenler günü için düzenlenen resepsiyona katıldı. Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi’nin ev sahipliğinde ilçedeki bir otelde düzenlenen kokteylde öğretmenler bir araya geldi.

Gecede bir konuşma yapan Kılıçdaroğlu, hayatında saygı duyduğu meslek gruplarının başında öğretmenlik geldiğini söyledi. Öğretmenlerini hiç unutmadığını aktaran Kılıçdaroğlu, “Yüce bir mesleğin mensuplarısınız. Sorunlarınız var biliyorum. Çok sayıda öğretmenin açığa alındığını da biliyorum. Üzgünüm. Hiç kimsenin ekmeğiyle oynamak gibi bir alışkanlık demokrasimizde olmamalı. Herkes istediği gibi düşünebilmeli. Ama hepimizin ortak paydası bayrağımız, vatanımızı demokrasimiz olmalı. Ben öğretmenimizi savunduğum kadarıyla Cumhuriyetimizi de savunuyorum. Ayrışmadan kavga etmeden özgürce düşünebilmeliyiz. Farklı düşüncelerden korkmamak gerekiyor, aksine onlar bu ülkenin zenginliğidir” dedi.