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Kılıçdaroğlu: 'Hiçbir zaman döviz hesabım olmadı'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir gazetecinin "dövizin var mı?" sorusu üzerine, "Hiçbir zaman döviz hesabım olmadı. Kendi ülkemin parasına güvenen birisiyim, her zaman böyle oldu. Sadece çocuklarım yurt dışına giderken bankadan dolar satın aldım ve harçlık olarak verdik" dedi.

Kılıçdaroğlu: Hiçbir zaman döviz hesabım olmadı

10 Aralık 2016 11:25

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu Yeniçağ gazetesi ziyareti sonrası yakındaki bir çay ocağına girerek vatandaşlarla sohbet etti. Çay içerek vatandaşın sorunlarını dinleyen Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "dolar bozdurun" çağrısına da değindi.

"Cumhurbaşkanı kendisine yakın iş adamlarına çağrıda bulunması gerekir" diyen Kılçdaroğlu, "Kendisine yakın iş adamlarının dünya kadar dolarları var. Yurt dışında paraları var, onları getirmesi lazım. Ayrıca köprü geçişlerini, otoyol geçişlerini, en son yaptıkları metro ihalesini TL'ye dönüştürmesi lazım. Madem Türk Lira'sına güveniyorlar ve vatandaşa da 'güven' diyorlar. Kendisi geçmişte bir güvensizlik örneği sergiledi ve bunu kanıtladı. Türk Lirası'na güvenmediği için 200 bin dolar olarak tutuyordu. Biz dile getirdikten sonra da bu dolarları Türk Lirası'na çevirdi. Ne kadar başka doları var onu da bilmiyoruz. Çocuklarının ne kadar doları var. Çünkü Bilal Erdoğan'ın 30 milyon Avro'yu nasıl erittiğini öğrendik biz bir şeklide" şeklinde konuştu.
Yanındaki vatandaşa "Kaç doların var" diye soran Kılıçdaroğlu, "Bir düğün arabasının önünü kesmiştik bir dolar almıştık" yanıtını aldı.

Vatandaşların dolarının olmadığını savunan Kılıçdaroğlu, "Ama onların var. Ayakkabı kutularında var, çocuklarının yatak odasındaki kasalarında var. Hiç birisinde Türk Lirası yok, dolarlar var. Millete diyorlar ki 'dolar bozdurun'. Olmayan parayı nasıl bozduracak. Sende vardı 200 bin dolar bozdurdun teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu bir gazetecinin "sizin döviziniz var mı?" sorusuna ise, "Hiçbir zaman döviz hesabım olmadı. Kendi ülkemin parasına güvenen birisiyim, her zaman böyle oldu. Sadece çocuklarım yurt dışına giderken bankadan dolar satın aldım ve harçlık olarak verdik. O kadar" diye yanıt verdi. 

Etiketler: Kemal Kılıçdaroğlu


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