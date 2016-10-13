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Kılıçdaroğlu istedi, stada onun ismi verildi

Resmi açılışı geçen hafta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından yapılan Yeni Bornova Stadı’na İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun ismi verildi. Karar, Bornova Belediye Meclisince oy birliği ile alındı.

Kılıçdaroğlu istedi, stada onun ismi verildi

13 Ekim 2016 15:29

Stadın açılışı sırasında konuyu gündeme getiren Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila’nın önerisine olumlu baktığını belirten Kılıçdaroğlu, “Aziz Kocaoğlu yaptıkları ile başarısı sadece Türkiye’de değil, Dünyaca bilinen bir belediye başkanı. Çok yakışır. Adı mutlaka bu stada verilmeli” ifadelerini kullanmıştı.

İzmir’in Bornova ilçesi Doğanlar Mahallesi’ndeki Yeni Bornova Stadı’na İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun ismi verildi. Bornova Belediye Meclisinde grubu bulunan CHP’li ve AK Partili üyelerin tamamı Bornova Stadı’na “Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu” isminin verilmesi talebine olumlu oy kullandı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, stada isminin verilmesi talebini kabul etmemiş, geçen hafta stadın resmi açılışını yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, törendeki konuşma sırasında konuyu gündeme getiren Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila’nın önerisine olumlu baktığını belirterek, “Aziz Kocaoğlu yaptıkları ile başarısı sadece Türkiye’de değil, dünyaca bilinen bir belediye başkanı. Çok yakışır. Adı mutlaka bu stada verilmeli” diyerek fikrini belirtmişti.

Etiketler: Aziz Kocaoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu


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