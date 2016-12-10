CHP Genel Başkanı bir ay önce kent ziyaretinde yarım kalan açılışları tamamlamak üzere İzmir’e geldi. CHP Lideri ilk olarak Narlıdere’de ‘İzmir Deniz’ projesi çerçevesinde yürütülen Sahilevleri Kıyı Düzenleme çalışmalarının 1.6 kilometrelik ilk etabının açılışını yaptı.

“İSTANBUL’DA DENİZ VAR MI YOK MU TARTIŞMALI”

Açılışta konuşan Kılıçdaroğlu, İstanbul’da hiçbir yerde denize girilmediğini belirterek, “İzmir ne kadar güzel, denizi güzel. Ankara’da deniz yok. İstanbul’da deniz var ama var mı yok mu tartışmalı. Uzun yıllardır neredeyse İstanbul’da hiçbir yerde denize girilmiyor. Neden? Olaganüstü büyük paralar harcadılar ama bir başarı elde edemediler. Dönüp bir de İzmir’e bakın, ben askerliğimi burada yaptım. Körfez kokuyordu ama şimdi öyle değil. Emin olun İzmirli Türkiye’ye nefes aldırıyor. İzmir’in dokusu, yaşam tarzı, insana saygısı, doğaya saygısı sadece İzmirliler için bir gurur vesilesi değil Türkiye’nin gurur vesilesi. İzmir bütün Türkiye’ye örnek bir kentimizdir” dedi.

“NE GEREK VAR DENİZE, BIRAK MÜTEAHHİTLER BİNALAR YAPSIN”

Yeşil alanların korunmadığını savunarak İstanbul’a gönderme yapan Kılıçdaroğlu, “Bizim belediye başkanlarımızın kusuru var. Şuraya çok katlı bina yapsa daha iyi olmaz mı denizle buluşturuyorlar. İstanbul Yeşilköy’de havalimanına giderken yeşil alanlar vardı. Şimdi önce binalar, sonra yol var. Yoldan sonra yeşil alanlar katledildi ve yüksek gökdelenlerden deniz görünmüyor. Onlara bir şey söyleyen var mı? İzmir Büyükşehir Belediyesi denizi halka açıyorlar suç işliyor ve Belediye Başkanımız 390 yılla yargılanıyor. Hak ediyor tabi. Ne gerek var, bırak şuraya müteahhitler büyük binalar yapsınlar” diye konuştu.

DİĞER ETAPLAR 2017’DE AÇILACAK

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ise tüm Kordon’un yeniden düzenlenmesi ve İzmirlilerin denizle buluşmaları için birinci etap açılışını gerçekleştirdikleri, diğerlerinin de 2017’de açılarak hizmete sunulacağını ifade etti. Kocaoğlu, sadece yağmur suyu projesi için çıktıkları ihalelerin 50 milyon TL civarında olduğunu ve İzmir’e su basmaması için hızlı bir şekilde çalışmalarını sürdüklerini kaydederek, “Bugün neresinden bakarsanız bakın İzmir Körfezi pırıl pırıldır. Standartlara göre yüzülebilecek bir deniz niteliğindedir. Büyük Körfez Projesi ile Körfezin her köşesine mavi bayrak alıp, yüzülebilir körfezi hedefliyoruz” dedi.