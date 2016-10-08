Kılıçdaroğlu, Başbakan Binali Yıldırım ile ilk görüşmesinde kendisine İzmir’den bahsederek, “Siz İzmir’i bırakın, stat yapmayı da bırakın, her şeyi bırakın, beş kuruş para da vermeyin. İzmirliler yapacak, İzmir Büyükşehir Belediyesi statları yapacak. Senin bütçenden kaynak azalmayacak” diyeceğini ifade etti.

İzmir’deki stat sorununa çözüm bulmak adına İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Bornova Belediyesi’nin ortak çalışması ile tamamlanan Bornova Doğanlar Stadı’nın resmi açılışını CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu yaptı. Açılış töreninde konuşan Kılıçdaroğlu, “Merkezden hiç katkı almadan kendi kaynaklarıyla, kendi halkına hizmet etmeyi onurlu bir görev olarak kabul eden bir yönetimle İzmir’de karşı karşıyayız. İnşallah Türkiye’de de yapacağız” dedi.

Başbakan Binali Yıldırım ile ilk görüşmesinde kendisine İzmir’den bahsederek, “Siz İzmir’i bırakın, stat yapmayı da bırakın, her şeyi bırakın, beş kuruş para da vermeyin. İzmirliler yapacak, İzmir Büyükşehir Belediyesi statları yapacak. Senin bütçenden kaynak azalmayacak” diyeceğini ifade eden CHP Lideri, Doğanlar Stadı’nın isminin ise ‘Aziz Kocaoğlu Stadı’ olarak değiştirilmesi için Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila’ya öneride bulundu.

"Biz sosyal demokratlar olarak kul hakkı yememek gibi bir gelenekten, siyasi anlayışından inançtan geliyoruz” diyen Kılıçdaroğlu, “Her kuruşun hesabını vermek gibi güzel geleneği yaşatanlarız. O açıdan ben belediye başkanlarımızın İzmir’de çok güzel işler yaptığını biliyorum. Bir kente 800 bin metrekare alanda oluşturulan orman yapıldı. İzmir’de Türkiye’nin en büyük ormanı var. İstanbul’da olsa gökdelenler olurdu. İstanbullu neredeyse denizi göremeyecek. İstanbullular denizi görmek için CHP’li belediyelerin olduğu yerlere gidiyor. Sosyal demokratlar, belediyecilikte tüm dünyada saygınlık kazanan projelere imza atıyorlar. İnşallah el birliğiyle sosyal demokrasiyi Türkiye’de iktidar yaptığımızda ne darbeden, ne diktadan söz edilecektir. Sadece insana saygıdan söz edilecektir” şeklinde konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ise “Merkezi Hükümet, stat yapacağım diye 10 senedir havuç gösterirken biz bulabildiğimiz araziye temel attık. Şuan İzmir’de futbol oynanabilecek tek stat burası, başka stat yok. Ayrıca, Tire’ye 15 bin kişilik stat yapıyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından stadın resmi açılışı gerçekleştirilirken, Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler stadın çim zeminine girerek incelemelerde bulundu. Kılıçdaroğlu, penaltı atışı yaparken, kendisine arkasında ismi yazılı olan Bornova Belediyespor forması da hediye edildi.

Geçtiğimiz Cumartesi günü Göztepe ile Elazığspor’un ilk maça çıktıkları stadın zemini daha ilk maçtan yıprandığı için Altınordu, bir sonraki lig maçını İzmir Atatürk Stadı’nda oynama kararı almıştı. Stadın şu anda 6 bin 500 olan seyirci kapasitesi, kuzey tribünü ve bu tribünle birleşecek doğu tribünü tamamlandığında 12 bin 500’e çıkacak.