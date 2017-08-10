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Kılıçdaroğlu: 'Kavgayı bırakalım, köylünün fındığına bakalım'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, fındık fiyatlarının biran önce açıklanması gerektiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu: Kavgayı bırakalım, köylünün fındığına bakalım

10 Ağustos 2017 19:32

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, beraberindeki milletvekilleri ile birlikte Düzce'nin Uğurlu köyünü ziyaret etti. Köy girişinde Kandilli, Alaplı ve Gülüç’ün CHP’li belediye başkanları ve vatandaşlar tarafından karşılanan Kılıçdaroğlu, köy meydanında vatandaşlarla çay içip sohbet etti. Köylülerin bir sepet fındık hediye ettiği Kılıçdaroğlu, Düzce’de üretilen fındığın çok kaliteli olduğuna dikkat çekerek, fındığın hak ettiği yerde olmadığını belirtti. Kılıçdaroğlu, “Sen ben kavgasını bırakalım, vatandaşın derdi var. Vatandaş diyor ki, 'Benim fındığıma kaç lira fiyat vereceksin, bir an önce açıkla beni kurda kuşa teslim etme.' Sizin çoluğunuz çocuğunuz var, kimseye teslim edilmemeniz gerekiyor. Alın teriyle üretiyor, alın teriyle kazanıyorsunuz. Bir başka önemli sorun fındık toplamaya gelen işçiler. Onların da sorunları var. Sorunlarını çözmek bizim boynumuzun borcu. Ama öncelikle şu ürünün hakkının teslim edilmesi lazım, bunu bekliyoruz” dedi. 

Tuncay Türkgülü - Ali Osman Çatana
 

Etiketler: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu


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