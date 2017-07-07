Kılıçdaroğlu, kendisine birebir benzeyen vatandaşla yan yana yürüdü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasına tepki amacıyla Ankara Güvenpark’tan başlattığı yürüyüşüne 23. günde Kocaeli’nin Gebze ilçesinden başladı. Yoğun bir katılımın olduğu yürüyüşte Kılıçdaroğlu, kendisine birebir benzeyen Nusret Gümüşel ile beraber yürüdü. Kılıçdaroğlu’na tıpatıp benzeyen Gümüşel’i gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

“Herkes bizi birbirimize benzetiyor”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte yürüyen Nusret Gümüşel, “Bugün ilk defa yürüyüşe katıldım. Ben Gebze’de oturuyorum. Kemal Kılıçdaroğlu, Gebze’de yürüyüşe geçtiği için ben yürüyüşe bir kere de olsa katılacağım dedim. O yüzden ilk defa katıldım yürüyüşe. Kemal Kılıçdaroğlu yürüyüş sırasında benim halimi hatırımı sordu bende onun halini hatırını sordum. Herkes bizi birbirimize benzetiyor” dedi.

Kemal Kılçdaroğlu’na birebir benzeyen Nusret Gümüşel, yürüyüş sonrasında yolun kenarına geçerek vatanları selamladı.

Kaan Kızıl - Üzeyir Mete Güneş