CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul'da Ordu, Amasya ve Kastamonu Sivil Toplum Kuruluşları ile bir araya geldi. STK üyelerine Anayasa değişikliği konusundaki düşüncelerini anlatan Kılıçdaroğlu, programın ardından basın toplantısı düzenledi.

"Bütün askerlerimizin can kaybı vermeksizin vatanlarına dönmelerini arzu ediyoruz"

El Bab'ta 7 Özgür Suriye Ordusu mensubunun hayatını kaybettiğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Gerçekten üzüntü verici bir olay. Kendilerine Allah'tan rahmet diliyorum. Orada görev yapan bütün askerlerimizin can kaybı vermeksizin vatanlarına dönmelerini arzu ediyoruz. Umarız ve dileriz yeni şehitler olmadan Türkiye bir başarı elde eder ve dolayısıyla bu olay noktalanmış olur" diye konuştu.

"İzlenen ekonomi politikalarıyla işsizlik önlenemez"

Yeni açıklanan işsizlik rakamlarına da değinen Kılıçdaroğlu, "İşsizlik rakamları oldukça yüksek. Geçen yıla göre 590 bin kişi daha işsizler ordusuna katılmış durumda. Ekonominin çok parlak olduğu yönünde anlatımlar var ama gerçek öyle değil. Neredeyse her evde bir işsiz var. İşsizliğin olduğu evde ve ülkede huzur olmaz. Hükümetten beklentimiz şu. Pek çok ekonomik paket açıkladılar. 'Ekonomi çok iyiye gidecek' dediler, sabırla bekledik.

Gerçek tablo işsizlerin giderek arttığı bir tablo, bu tablo hepimizi üzüyor. Sayın Binali Yıldırım'a açık çağrıda bulunuyorum. İşsizliği önlemek istiyorsan bizim görüşlerimizi de dinle. İzlenen ekonomi politikalarıyla işsizlik önlenemez. Ülkede ciddi bir kriz var bumun en somut örneği işsizliktir. Umarım bizi dinlerler ve ekonomi politikaların 180 derece değişiklik yaparlar, bu ekonomi politikalarıyla ülke huzura kavuşmaz" şeklinde konuştu.

"Anayasa mahkemesine gitmeyeceğiz açıklaması bazı çevrelerde hayal kırıklığına neden oldu"

STK'larla yaptığı toplantıda kendisine "Referandumdan 'hayır' çıkarsa ne olur" sorusunun yöneltildiğini anlatan Kılıçdaroğlu, "Ülkede bir kaos mu yaşanır. Hayır tam tersine. Sayın Cumhurbaşkanı görevine devam edecek, Sayın Binali Yıldırım görevine devam edecek, TBMM yasa yapmaya devam edecek. Herkes görevini anayasal sınırlar içinde yerine getirecek ve Türkiye yoluna devam edecek.

Bu açıdan sandığa giderken bütün vatandaşlarımızın düşünerek gitmelerini istedim. Anayasa mahkemesine gitmeyeceğiz açıklaması belli çevrelerde hayal kırıklığı yaratmış durumda. Bekliyorlardı 'CHP Anayasa Mahkemesine gidecek, biz de bunu meydanlarda koz olarak kullanacağız'. Biz milletimize güveniyoruz, milletimizin sağduyusuna, ferasetine güveniyoruz. Sorun memleket sorunu dolayısıyla kararı millet verecektir.

Milletimiz demokrasinin, parlamentonun ne kadar değerli olduğunu biliyor. Milletimizin bütün yetkilerin bir kişide toplanmasının Türkiye'yi nasıl felaket bir maceraya sürükleyeceğini de gayet iyi biliyor. Biz Amasya tamiminde ne söylendiyse, 'Milletin istikbalini, milletin azim ve kararlılığı kurtaracaktır' dedilerse bizim kurucularımız, biz de yine bu ülkenin geleceğini bu milletinin azim ve kararı güvencesi olacaktır" diye düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kız kardeşimle tanışacağım, sorunlarını dinleyeceğim"

Kılıçdaroğlu minibüste saldırıya uğrayan başörtülü Fatma Dilara Aslıhan Y.'ye yapılan saldırıyı da kınayarak şunları söyledi;

"Başörtülü kız kardeşimize yapılan saldırıyı dün grup toplantısında kınamıştım. Hiç kimsenin giyim tarzı ile uğraşmak gibi bir düşünceyi hiç kimse kafasından dahi geçirmemelidir. Herkes bu ülkenin caddelerinde özgürce gezebilmelidir. Herkesin giyimine kuşamına herkesin saygı duyması gerekir, ben de aliyi ziyaret edeceğim, kız kardeşimle tanışacağım, onun da sorunlarını dinleyeceğim"

"Öyle anlaşılıyor ki Binali bey de, Devlet bey de hayal kırılığına uğramışlar"

Kılıçdaroğu, Başbakan Binali Yıldırım ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin CHP'nin Anayasa mahkemesine gitmeme kararı ile ilgili yorumlarına da yanıt vererek, "Öyle anlaşılıyor ki Binali bey de, Devlet bey de de hayal kırıklığına uğramışlar. Biz mili iradeye güveniyoruz, halkımızın iradesine güveniyoruz. Kendilerini anayasa mahkemesi yerine koyup böyle bir düşünceyi ifade etmeleri beni de şaşırttı" dedi.

"Bu bir felakettir, sonu belirsiz bir maceradır"

Kemal Kılıçdaroğlu bir gazetecinin "İçeride referandumdan 'hayır' çıkarsa sorusunu yanıtlamışsınız peki 'evet' çıkarsa ne olur sorusuna ise şöyle yanıt verdi;

"Onu söyledim. Ucu açık bir maceranın içine koskoca Türkiye Cumhuriyetini sokmuş oluruz. Bütün yetkilerin bir kişinin elinde toplanması kadar yanış bir uygulama yoktur. Dünyada böyle bir örnek de yoktur. Bir kişi çıkacak 'ben bütün muhtarlıkları kapattım' diyecek.

Bir kişi çıkacak 'Müsteşarın koşulları bundan sonra böyle olacak' diyecek. 'Hakimleri ben tayin edeceğim, savcıları ben tayin edeceğim, Türkiye'nin devlet yapısını ben tek başıma değiştireceğim' diyecek. Bu bir felakettir, sonu belirsiz bir maceradır. Türkiye Cumhuriyeti büyük bir devlettir. Bu yetkileri bugüne kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi kullanıyordu.

Şimdi biz kanunu bir tarafa atıyoruz, bir kişinin iradesine bırakıyoruz bunları. Bu doğru değildir. Bu Türkiyeyi bir felakete götürür. Bu milletin sandığa giderken kendi vicdanında ölçmesini ve tartmasını istedim. Biz bu millete güveniyoruz. Sağduyusuna, ferasetine, demokrasiye bağlılığına güveniyoruz. Tek adam yönetimlerinin olduğu Suriye'ye bakın, Irak'a bakın. 'Suriye ve Irak çok iyi bir örnektir biz de onlara benzeyelim' diyorlarsa Türkiye bir felakete sürüklenir.

Ama hayır 'Japonya, Almanya, Fransa, Amerika'ya bakalım, bu ülkelerde demokrasi nasıl gelişiyorsa, biz de kendi ülkemizde demokrasiyi geliştirelim' diyorlarsa vatandaşlarımız hayırlı bir karar vereceklerdir. Vatandaşlarımıza güveniyoruz"

Murat Horoz