CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM’deki grup toplantısında yaptığı konuşmada teröre karşı olduklarını dile getirerek, "Biz teröre karşıyız derken lafta söylemiyoruz. İnanarak söylüyoruz. Terörle mücadele konusunda ne istiyorlarsa her türlü desteği vereceğimizi söyledik. Ne istiyorsunuz bizden? Partiden ne istiyorsunuz? Parlamentodan ne istiyorsunuz terörü bitirmek için? Bitiremediler. Bitiremiyorlar çünkü Türkiye’yi yönetemiyorlar. İşin gerçeği bu" açıklamasında bulundu. Geçen hafta ’şehitler arasında ayrılık gayrılık olmasın’ dediğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Şehitler bizim şehidimizdir. Şehitler bizim onurumuzdur. Şehitleri kalbimizin özel bir yerinde tutarız. Şehitler arasında ayrılık gayrılık yaparsanız bu doğru olmaz dedim. 15 Temmuz şehitleri ve diğer şehitler gibi bir ayrım ihanettir dedim. Arkasından açıklama yaptılar. ‘Hiçbir ayrım yapmıyoruz’ dediler. Milli Savunma Bakanlığı açıklama yaptı. ‘Hiçbir ayrım yapmıyoruz’ dediler. Ayrım yapıyorsunuz bal gibi yarım yapıyorsunuz. Eğer bir yönetim ülkeyi yönetenler, şehitlerimiz ve gazilerimiz arasında ayrım yapıyorsa o hükümet Türkiye’yi bölen hükümettir. Bölücü bir hükümettir. Şehidin anneleri arasında fark var mıdır? Ağlayan anneler arasında bir fark gözetilebilir mi? Gencecik evladını toprağa veren bir baba diğer babadan farklı düşünülebilir mi? Biz bu açıklamayı yaptık. Başta havuz medyası olmak üzere koro şeklinde yine üzerimize saldırdılar. Diyorum ya Bremen Mızıkacıları bunlar koro halinde saldırdılar. Vay efendim Kılıçdaroğlu yanlış söylüyor. Kılıçdaroğlu, ağzından çıkan her lafı ölçüp, tartıyor."

"BİR GAZİ BENİ ZİYARETE GELDİ DİYE İŞİNDEN ÇIKARDILAR"

Kılıçdaroğlu, bedelli askerlikten elde edilecek gelirin şehit ve gazi ailelerine verileceğinin söylenip sonrasında verilmediğini savunarak, "Bu havuz medyası dediğimiz medya bu konuda tek yazı yazdılar mı? Yazmadılar. Çünkü kalemlerini başka yere kiraladılar. Akıllarını başka yere kiraladılar. Para ile yazıyorlar. Vicdanla değil, ahlakla değil, para ile yazıyorlar. Para ile yazı yazıyorsan sen adam değilsin. Şehit ve gazi ailelerine iş verilecek, şehit ailelerine öteden beri veriliyordu. Gazi ailelerine hiç verilmedi. Bırakın aileden vazgeçtim. Gaziye iş verilmedi. Bir gazi beni ziyarete geldi diye işinden çıkardılar. Niye? Kılıçdaroğlu’nu ziyarete gitmişsin diye. Bu gazi kardeşim terörle mücadele ederken iki kolu kopmuş bir gazi beni ziyarete gelmesinin ne sakıncası var. İşinden ettiler. Aşından ettiler. Bunlarda emin olun din de yok, iman da yok, ahlak da yok. Bunların bir özelliği daha var süratle yalan söylerler. Bakın yalanlardan birini okuyorum size; ‘Cumhuriyet tarihinde bir ilki gerçekleştiriyoruz’ diyorlar. ‘Gaziler, şehit aileleri, engelliler, 65 yaş üstü olanlar ücretsiz seyahat edecekler.’ Yahu 20 yıldır Türkiye’de uygulanıyor. Bunlardan önce uygulanıyor ama ilk kez biz uyguluyoruz diye çıkıp milletin önünde açık açık yalan söylüyorlar" şeklinde konuştu.

"BU AYRICALIK DOĞRU MUDUR?"

"Ankara’daki beyler, bu iktidar olanlar kendi çocuklarını dağlara tepelere, ovalara gönderiyorlar mı? Askerlik yaptırıyorlar mı?" diyen Kılıçdaroğlu, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Yaptırmıyorlar. Çıktılar televizyonlara yine bunlar yandaşları şehit ailelerine 450 bin lira tazminat veriliyor. Gazilerin aylığına 6 bin lira ya insaf ne 450 bin lira tazminat verildi. Ne 6 bin lira aylık alan var. Hayatları yalan üzerine inşa edilmiş. Dinleyen vatandaş da sanıyor ki gerçekten bu kadar para verildi. Yok öyle bir şey. Bakın ayrımcılığın ölçüsünü söyleyeyim; nakdi tazminat terörle mücadele ederken dağın tepesinde şehit olan bir askerin ailesine verilen 87 bin 850 lira peki 15 Temmuz şehidi ailesine verilen 87 bin değil 101 bin 28 lira bu ayrıcalık doğru mudur? Buna hangi iman hangi inanç buna izin verir. Şehit şehittir kardeşim 15 Temmuz şehidine 101 bin veriyorsun helal hoş olsun elbette ver ama diğer şehide de ver. Diğer şehidin ailesinde de ver. O bizim şehidimiz peki diğerleri kimin şehidi? Kimin şehidi Sayın Binali Yıldırım? Sana soruyorum. Dağın tepesinde şehit olan kimin şehidi?"

"21 BİN 963 TERÖR GAZİSİNE VERİLİYOR. 25 BİN 256 LİRA 15 TEMMUZ GAZİSİNE VERİLİYOR"

Kılıçdaroğlu, gazilere derecelere göre nakdi tazminat ödendiğini ileri sürerek, "21 bin 963 terör gazisine veriliyor. 25 bin 256 lira 15 Temmuz gazisine veriliyor. Birisine 65 bin lira veriliyor diğerine 75 bin lira veriliyor. Sadece fark bununla kalsa deriz ki sadece fark sadece bununla sınırlıdır. Bir Kanun Hükmünde Kararname çıkardılar. Kanun Hükmünde Kararname’de de ayrıcalık yaptılar. PKK ve diğer terör örgütleri ile mücadele ederken şehit olan polis, subay, astsubay sözleşmeli er ve erbaşlara tanınmayan hak 15 Temmuz gecesi şehit olan polis, subay, astsubay ve sivillere tanındı. Şimdi ben Binali Yıldırım’a soruyorum bu kararnameyi imzalarken vicdanın neredeydi? Bu kararnameyi imzalarken elin titremedi mi?" dedi.