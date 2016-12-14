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Kılıçdaroğlu, olay yerine çiçek bıraktı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şehitler Tepesine çiçek bıraktı. Kılıçdaroğlu, "Polise sıkılan her kurşun, millete sıkılmıştır" dedi.

Kılıçdaroğlu, olay yerine çiçek bıraktı

14 Aralık 2016 17:32
Kılıçdaroğlu, olay yerine çiçek bıraktı - Tıkla İzle

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar ve diğer partililerle birlikte patlamanın olduğu yere gelerek karanfil bıraktı. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, terör konusunda toplumun bütün kesimlerinin duyarlılığı olduğunu belirterek, "Terör kimden nasıl gelirse gelsin, teröre karşı durmak, terörü lanetlemek hepimiz vicdani borcudur. Terör bir insanlık suçudur, insanlık suçuna karşı hepimizin ortak tavır takınması lazım. Polise sıkılan her kurşun millete sıkılmıştır. Çünkü polis bu milletin vicdanıdır. Biz sokaklarda rahat gezelim, evlerimizde rahat uyuyalım diye bizi bekleyendir. Ona yönelik her şiddet millete yönelmiş şiddettir. Hepimiz terör kimden gelirse gelsin dik duracağız. Teröre teslim olmayacağız, güvenlik güçlerimizin arkasında olacağız. Onların moral desteğe ihtiyacı var, o desteği sonuna kadar vereceğiz. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum. Ateş düştüğü yeri yakar. Polis arkadaşlarımız onurları ile görev yapıyorlar, onların yeri bizim yüreklerimizdedir" ifadelerini kullandı.

Doğan Can Cesur - Ufuk Kıvık
 

Etiketler: Kemal Kılıçdaroğlu


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