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Kılıçdaroğlu: Parlamenter demokratik sistemden asla vazgeçmeyeceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Bu ülkede tek bir CHP'li olsa dahi parlamenter demokratik sistemden asla vazgeçmeyeceğiz. Rejimimizi asla değiştirmeyeceğiz” dedi.

Kılıçdaroğlu: Parlamenter demokratik sistemden asla vazgeçmeyeceğiz

26 Kasım 2016 19:05

Ataşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 14 projesinin açılışına katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, açılış öncesi yaptığı konuşmada, “Bir karamsarlık var. Siyasetin ne olduğu belli değil. Ülke nasıl yönetiliyor ve ülkeyi kim yönetiyor o da belli değil. Siyasette ortaya çıkan kriz ekonomiyi vurdu. Buradan nasıl çıkacağız. Bunu oy kullanmaya giden, çocuğunun geleceğini düşünen, bulunduğu ilin, ilçenin geleceğini düşünen her vatandaşımın düşünmesi ve kendisine sorular sorması lazım. Neden bu ülke bu halde? 2002’de terör yoktu. Şimdi her gün şehitlerimiz geliyor. 2002’de bütün komşularımızla aramız iyiydi, şimdi bütün koşmalarımızla kavgalıyız. Bıraktık Suriye’yi bıraktık Irak’ı, bıraktık Mısır’ı Libya’yı Avrupa Birliği ile kavga ediyoruz. Neden? Oysa Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana yüzümüz uygarlığa dönük. Medeniyete dönük yüzümüz. Birlikte yaşayalım, beraber yaşayalım. Barış içinde yaşayalım. Çocuklarımız hayatlarını kaybetmesinler. Hepimizin birlikte oturup düşünmesi lazım. Bu ülkeyi aydınlığa, bu ülkeyi refaha, bu ülkeyi huzura hangi parti çıkarır. Şu soruyu kahvede oturduğunuzda, yolda gezdiğinizde, ev ziyaretleri yaptığınızda kendinize sorun. Türkiye’nin dış politikasında İran’la, Suriye’yle, Irak’la, Mısır’la, Libya’yla, Avrupa Birliği’yle İsrail’le, Filistin’le ilişkilerini hangi parti düzeltir. Bu soruyun sorun. Emin olun bu soruyu sorduğunuzda hayatında Cumhuriyet Halk Partisi’ne oy vermemiş vatandaş bile, bunu ancak Cumhuriyet Halk Partisi düzeltir der. Ve biz buna inanıyoruz” dedi.

"142 gazetecinin hapiste olduğu bir ülkede siz 'Türkiye'de demokrasi vardır'ı anlatamazsınız” diyen Kılıçdaroğlu, “On binlerce devlet memurunu işinden atarsanız o ülkede demokrasi vardır, diyemezsiniz. Bir milyonu aşkın mağdur aile yaratırsanız 'Onlar ağaç kökü yesinler' derseniz ülkede huzuru sağlayamazsınız. Bir ülkede kadın erkek eşitliğini sağlamazsanız, yargının bağımsızlığını sağlamazsanız, devlette liyakati getirmez ve sağlamazsanız devleti çökertirsiniz. Bugün geldiğimiz nokta budur" şeklinde konuştu.

“Birlikte mücadele etmeliyiz”

Herkesin sorumluluğu olduğuna dikkat çeken Kılıçdaroğlu, “Bütün sorumluluğu getirip, benim omuzlarıma yıkıp, 'Ey Kılıçdaroğlu, gel bizi kurtar'. Yok, arkadaş, hep beraber, hep birlikte, omuz omuza mücadele edeceğiz. Ortak bir amacımız olmalı. Birlikte mücadele etmeliyiz. Birlikte mücadele etmenin yolu, aynı hedefi gözlememizdir. Aynı amacı bir dava haline getirmemizdir. Benim çocuğum işsiz, sizin çocuğunuz işsiz peki Ankara'daki beylerin çocuğu işsiz mi? Bu ülkenin yoksul halkının çocukları dağlarda terörle mücadele ederken, şehit olurken, Ankara'daki beylerin çocukları o dağlara gidiyor mu?" diye konuştu.

"Şehitler arasında ayrım, en büyük ihanettir"

Şehitler arasında ayrım yapmanın bu ülkeye yapılmış en büyük ihanet olduğunu söyleyen CHP lideri, “Bunu söyledim diye, hop oturup hop kalktılar. Evet, oturup kalkacaklar. Bir daha düşünecekler. Şehitler arasında ayrım istemiyoruz. Bütün şehitlere eşit davranılmalı. Bütün şehitler bu ülkenin onurudur. Şehitler arasında ayrım yapmak, bazılarına iyi para, bazılarına az para bunlar olmaz. Doğru değildir" dedi.

"Kimse cumhuriyeti ve parlamenter demokratik sistemi değiştiremez"

Başkanlık sistemi tartışmalarına değinen Kılıçdaroğlu, "Parlamenter demokratik sistemimizi güçlendirelim, diyoruz. TBMM'nin yayınladığı ortak bildiride, parlamenter demokratik sistemin güçlendirilmesi gerektiği söylendi. Şimdi ne yapıyoruz? 'Parlamenter demokratik sistemden vazgeçelim, başkanlık sistemini getirelim yani rejimi değiştirelim'. Bu ülkede hiç kimse cumhuriyeti ve parlamenter demokratik sistemi değiştiremez. Bunun mücadelesini hep birlikte vereceğiz. Demokrasiye ve cumhuriyete sahip çıkacağız" ifadelerini kullandı.

"Parlamenter demokratik sistemden asla vazgeçmeyeceğiz"

Parlamenter demokratik sistemden asla vazgeçmeyeceklerinin altını çizen Kılıçdaroğlu, "Bizim cumhuriyetimiz altın tabak içinde bize sunulan bir cumhuriyet değildir. O cumhuriyet kurulurken, 1923'te alın teri vardı, kan vardı. Şimdi birileri geliyor 'Efendim, parlamentoda çoğunluğu sağladık. Rejimi değiştireceğiz'. Rejim el kaldırıp indirmekle değişmez. Bir ülkenin rejimini tarihi, kültürü belirler. O nedenle hepimizin bilmesi gereken ve arkasında durması gereken düşünce parlamenter demokratik sistemi güçlendirmektir. Hiç kimse endişe etmesin. Bu ülkede tek bir CHP'li olsa dahi parlamenter demokratik sistemden asla vazgeçmeyeceğiz. Rejimimizi asla değiştirmeyeceğiz. Çünkü biz Mustafa Kemal'in askerleriyiz" dedi.
14 kültür ve hizmet merkezinin açılışına imza atan Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi açılışta konuşma yaptı. Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, “Genel başkanımız her toplantıda bize şunu söyler. ‘Adil ve eşit olun’. İnan adil ve eşitsiz. İstanbul’da görev yapan bütün belediye başkanlarına inanın. Hiç kimseyi ayırt etmiyoruz. Bizim kentimizde Alevi’si de, Sünni’si de, Laz’ı da, Kürt’ü de, Çerkez’i de herkes kültür merkezlerimizden faydalanıyor. Herkese aynı mesafede duruyoruz. Çünkü bizler seçilene kadar adayız, seçildikten sonra belediye başkanıyız. Bizde böyle talimat verdiniz, böyle öğretiniz biz de bunları yapmaya çalışıyoruz. Sayın başkanım burada haftada 5 bin vatandaşımız kültür merkezimize geliyor. Biraz öncede gezdik. 2 bin 800’e yakın kayıtlı öğrencimiz var. Ve burası sabah saat 09.00’dan gece 24’e kadar eğitim veriyoruz” dedi.

“Bizim varlığımız Cumhuriyet Halk Parti’sine borçludur" diyen Belediye Başkanı Battal İlgezdi, "Ben burada seçimi kazandığımda benden çok korktular. Dediler Cumhuriyet Halk Partisi başkanı geldi, ne yapacak, iş yerimize mi dokunacak, bizim hayatımıza mı dokunacak? Biz geldik sizin talimatlarının doğrultusunda dediğinizi aynen yaptık. Bu mahallenin 38 bin nüfusu var, 23 bin seçmeni var. Ben ilk aday olduğumda 2009 seçiminde bin 540 oy aldık. Yerel seçimlerde bu sayı 2 bin 500’ü buldu. En son seçimde 4 bin 440 oy aldık” şeklinde konuştu.

Konuşmasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi tarafından Neşet Ertaş'ın kullandığı son bağlama hediye edildi. 

Etiketler: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu


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