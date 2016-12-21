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Kılıçdaroğlu, Rusya Devlet Başkanı Putin’e taziye mektubu gönderdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un silahlı saldırıcı sonucu öldürülmesine ilişkin Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Vladimiroviç Putin’e taziye mektubu gönderdi.


21 Aralık 2016 12:16

CHP Genel Başkan Kılıçdaroğlu, Rusya Devlet Başkanı Putin’e gönderdiği mektupta, Rusya Federasyonunun Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un provokatif bir terör saldırısıyla alçakça öldürülmesinin kendilerini derinden sarstığını ve bu çirkin saldırıyı şiddetle kınadıklarını belirterek, şunları kaydetti: "Bu alçak saldırının bütün boyutlarıyla ve bağlantılarıyla ortaya çıkartılması yeniden normalleşme sürecine giren Türkiye-Rusya ilişkilerinin sağlıklı bir zeminde ilerlemesine de katkı sağlayacaktır. Bu terör saldırısını yaptıranlar hiç şüphesiz ki iki ülke arasındaki ilişkilerin bozulmasını ve normalleşme sürecinin darbe almasını isteyenlerdir. Soğukkanlı bir şekilde olayı araştırıp, ilişkilerimizi daha da geliştirmemiz, bize tuzak kuranlara en işi cevabı teşkil edecektir. Saygı ve iyi niyet dileklerimle." 

Pelin Üzek

Etiketler: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Rusya Devlet Başkanı Putin, taziye mektubu


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