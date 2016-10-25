CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin TBMM'deki Grup Toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, Amasra'da kurulması planlanan termik santralle ilgili, “Çevre değimiz bir şey var. Hepimiz güzel bir çevrede yaşamak isteriz. Ağaçların bol olduğu, yağmurların bereketli olduğu, suların temiz olduğu, havan temiz olduğu bir çevrede yaşamak isteriz. Bu tür çevreler sadece bizim ülkemizde değil birçok ülkede var. Dünyanın sivil toplum örgütleri sadece Türkiye’de değil çevreyi korumak için olağanüstü çaba harcarlar. Bizde de böyle güzel çevreler var. Doğa harikaları var. Bunlardan birisi Amasra, Amasra tarihi ile kültürü ile ve gerçekten doğası ile olağanüstü güzel bir yer dünya doğayı koruma vakfının dünyada önem verdiği yerlerden birisi. Hakkını yemeyelim daha önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yapan Bakanlar Amasra ile ilgili titiz davrandılar. İsimlerini vermekte hiçbir sakınca görmüyorum. Bunları zaman zaman eleştirsem bile ama doğruya doğru demek de bizim görevimiz. Doğrunun hakkını teslim etmekte bizim görevimiz. Amasra’ya termik santral yapılacaktı Veysel Eroğlu karşı çıktı. Erdoğan Bayraktar karşı çıktı. İdris Güllüce karşı çıktı. Fatma Güldemet Sarı karşı çıktı. Dedi ki, ‘Bu kadar güzel bir doğa harikasına termik santral yapılmaz’ ama yeni Çevre ve Şehircilik Bakanı geldi.‘Ben buraya izin veriyorum’ dedi. Sayın bakandan istirham ediyorum. 1/100.000’lik planlara baksın. Amasra gibi Karadeniz’in incisi olan bir yeri neden kirletiyoruz. Hangi gerekçe ile kirletiyoruz. ‘ÇED raporu olumlu çıktı’ diyor. Adamına göre ÇED raporu düzenlenirse olumlu çıkar. Kendisinden önce şunu istirham ediyorum. Amasra’ya gidiniz. Amasra’yı görünüz. Amasralılar la konuşunuz ve kararınızı düzeltiniz. Çevreye saygılıysanız. Doğaya saygılıysanız. Amasra’ya gidin Amasra’yı görün eliniz vicdanınıza koyun ve kararınızı verin” değerlendirmesinde bulundu.

“Bu iki yolun yapımını Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanına devredeniz”

“Genelde siyasal iktidarlar yol ve köprü yapmakla övünürler” diyen Kılıçdaroğlu, “Ama yol yapmayan, köprü yapmayan dünyada hiçbir iktidar yoktur. Hepsi köprü yapar. Yol yapar. Başka işler yaparlar. Sorun yol yapmak köprü yapmanın ötesinde bir sorun var. Nedir bu? Yolu kaça yapıyorsun arkadaş, köprüyü kaça yapıyorsun? Elin oğlu 1 liraya yapıyorsa sen 5 liraya neden yapıyorsun? Sorun budur aslında. Ama bu kadar yol ve köprü yapmaktan övünen bir siyasal iktidar Tekirdağ’a gelince orada duruyor. Vergi ödemeden Türkiye sıralamasında 8’nci, yatırımlarda en sonda yer alıyor Tekirdağ. Saray kapattı yolu. 18 kilometrelik yol. 7 yıldır bitirilemiyor. O yoldan gittim birkaç kez. Hani dersiniz dağ vardır. Tren vardır. Bu yol zor yapılır diye öyle bir şey yok. 7 yıldır bitmiyor. Tekirdağ Hayrabolu yolu 11 yıldır bitmiyor. Şimdi ben Sayın Binali Yıldırım’a çok açık çok net bir çağrı yapıyorum. Sayın başbakan sizden istirham ediyorum. Bu iki yolun yapımını Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanına devredeniz. O yolu yapacağız. Hizmete açacağız. Çünkü CHP’li belediyeler bunu yaparlar” açıklamasında bulundu.

“İş kazasında Avrupa birincisiyiz. Dünyanın da üçüncüsüyüz”

Kılıçdaroğlu, insanın hayatının, emeğinin ve alın terinin değerli olduğuna vurgu yaparak, iş kazasında hayatını kaybedenlere ilişkin bazı rakamlar paylaştı. Kılıçdaroğlu, Türkiye’de meydana gelen iş kazalarına ilişkin, “Ocak ayında 110 kişi, Şubat ayında 140 kişi, Mart ayında 157 kişi, Nisan ayında 168 kişi, Mayıs ayında 119 kişi, Haziran ayında 200 kişi, Temmuz ayında 133 kişi, Ağustos ayında 199 kişi, Eylül ayında 141 kişi, 14-24 Ekim arasında 121 kişi, iş kazasında hayatını kaybetti. Bunlar fabrikada, inşaata, tarımda çalışırken, İş kazası geçirip hayatını kaybeden isimsiz insanlar. Hiç kimse ya bu işçiler hayatını neden kaybetti? Bu asansör 50’nci kattan aşağıya düşerken içindeki insanlar neden öldü? Naylon bir çadırda yatarken çadırın yanması sonucu insanlar hayatlarını neden kaybettiler? Bir lokma ekmek için. Peki bunların derdini hangi siyasi parti gündeme getiriyor. Bu insanlara hangi siyasi parti sahip çıkıyor. Bu garibanlara hangi siyasi parti kucak açıyor. İş kazasında Avrupa birincisiyiz. Dünyanın da üçüncüsüyüz iş kazalarında ama hiç kimse gidip bu gariban insanlara sormuyor” dedi.

“4 çocuklu bir baba hüngür hüngür ağlıyor buna hangi vicdan dayanır”

“14 yıldır işsizlik sorununu çözemediler” diyen Kılıçdaroğlu, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

“Sayın Cumhurbaşkanı Bursa’ya gidiyor. 35 yaşında bir kişi ‘işsizim’ diyor. ‘İntihar edeceğim bana iş bulun’ diyor. Ne iş buluyorlar? Güvenlik görevlileri alıyor. Kapının dışına koyuyorlar. Sayın Cumhurbaşkanı açıklama yapıyor. ‘İşsizliği önleyemedik. Bundan sonra da önleyemeyeceğiz’ diyor işsizliği. Asıl konuşması gereken kim Binali Yıldırım, Binali Yıldırım işsizliği önleyeceğiz diye bir laf ediyor mu? Etmiyor. Peki bu insanlar eve nasıl ekmek götürecek. İşsizlik bütün kötülüklerin anasıdır. Kişiyi aç bıraktığınız zaman nereye gidecek bu kişi? Yine Bursa yine aynı olay bu kez birisi Sayın Cumhurbaşkanına bağırıyor. ‘4 çorcuğum var 4’üde aç’ diyor. ‘Bulara bakmak zorundayım bana iş verin’ diyor. 4 çocuklu bir baba hüngür hüngür ağlıyor buna hangi vicdan dayanır. 4 çocuğu açlığa mahkum etmek.”



Benan Özben - Pelin Üzek

