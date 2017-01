CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM’deki grup toplantısında yaptığı konuşmada, “Büyük umutlarla başlamayı düşündüğümüz yeni yılda acı olaylarla karşılaştık. Aslında her yılsonu bir milattır. İnsanlar geçmiş yılın 365 günün hesabını yaparlar ve 1 Ocak’tan itibaren de yeni bir yıla umutla girmek isterler. İnsanın doğasında umut vardır. Eğer umutsuz bir toplum yaratırsak, öyle bir ortam yaratırsak bir devleti yaşatamayız. 2016’da çok büyük acılar yaşadık. 100’lerce askerimiz, polisimiz vatandaşımız korucumuz şehit oldu. Bütün bu acıları yaşarken hep şu soruyu dönüp kendimize sormak zorundayız, ‘bu memleket bu hale nasıl geldi?’ bu soruyu kendimize sormuyorsak biz insan değiliz. Komşu komşunun külüne muhtaçtır dediğimiz bir geleneği nasıl yok etti. Kimler yok etti. Bu soruyu sormazsak emin olun güzel bir gelecek inşa edemeyiz. En büyük endişem 2017’nin 2016’yı aratmasıdır. Böyle bir tabloyu içime sindiremiyorum. Böyle bir tabloyu Türkiye kaldıramaz daha uzun süre” diye konuştu.

“Bir öldürülme korkusu Türkiye’nin üstüne sinmiş vaziyette”

Bu işlerde kimlerin sorumlu olduğunu soran Kılıçdaroğlu, “Ortada sorumlusu yok. Her türlü acının yaşandığı Türkiye’de hiçbir sorumlunun olmadığı bir Türkiye’de yaşıyoruz. Ahlak dediğimiz bir kavram var. Anayasada söylüyor zaten. Sorumlu hükümettir diyor. Sorumlu Türkiye’yi yöneten siyasilerdir diyor. Dönüyor ülkeyi yöneten Sayın Başbakan diyor ki; ‘Buna benzer terör eylemleri olacaktır’ diyor. Önleyeceğiz demiyor olacaktır diyor. Türkiye’yi umutsuzluğa sürüklemek için bundan farklı bir cümle kullanamazsınız zaten. Herkes kaygı içinde. Bir öldürülme korkusu Türkiye’nin üstüne sinmiş vaziyette. Her yerde rahatlıkla, gururla söyleyebilirsiniz ‘iyi ki bu memlekette CHP var.’ bize oy vermeyen hayatı boyunca CHP’ye oy vermeyen vatandaş mağdur olduğu zaman onun yanında olan partinin de CHP olduğunu kimse unutmasın. Binlerce milyonlarca kişi var. Hayatımda CHP’ye oy vermedim diyen milyonlarca kişi var. Şimdi o vatandaşlara seslenmek istiyorum, elinizi vicdanınıza koyun. Kavgadan, gözyaşından, annelerin feryadından bıkmadınız mı, üzülmediniz mi? Gencecik çocukları babalar toprağa verirken üzülmediniz mi? Şimdi size hayatı boyunca hiç CHP’ye oy vermemiş vatandaşımıza sesleniyorum, memleketi bu hale kim getirdi diye kendinize sormayacak mısınız? Biz nelerle uğraşıyoruz onlar nelerle uğraşıyor. Biz Türkiye’nin sorunları nasıl çözülür diye buyurun gelin oturalım konuşalım, terörü mü bitirmek istiyorsunuz bizden ne istiyorsanız kapımız açık. Her türlü desteği verelim yeter ki bitirin terörü” ifadelerini kullandı.

“Şuanda çöken bir devlet gerçeğiyle karşı karşıyayız”

“Şu gerçeği artık 80 milyonun kabul etmesi lazım. Türkiye yönetilmiyor” diyen Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

“Eğer devlette liyakat sistemini bozarsanız, bozduğunuz andan itibaren devleti çökertirsiniz. Şuanda çöken bir devlet gerçeğiyle karşı karşıyayız. Teröre teslim olan bir iktidarla karşı karşıyayız. Mücadeleyi nasıl yapacağını bilmeyen bir iktidarla karşı karşıyayız. Terörle mücadele akılla, bilgiyle, kültürle olur. Terörün yeşermeyeceği alanları yaratacaksınız. Birilerinin sırtını sıvazlarsanız terörü yeşertirsiniz. Biz bunları söylediğimiz zaman ‘vay CHP ne söylüyor.’ CHP yaptığın hataları sana hatırlatıyor ki bir musibet bin nasihatten evladır. Dünyanın dört bir tarafından militanlar Türkiye üzerinden Suriye’ye ve Irak’a geçti. 12 Ağustos 2012 IŞİD komutanı söylüyor; ‘Bize savaşın başında katılan savaşçıların çoğunun yanısıra teçhizatımız ve tedarikimiz Türkiye üzerinden geldi.’ bunlar gelirken bu ülkenin hükümeti kimdi? IŞİD militanları televizyonlara çıkıyorlardı, illerde gösteri yapıyorlardı, sözde toplu namazlar kılıyorlardı, internet siteleri, yayın organları vardı hükümet neredeydi? Musul konsolosluğumuz basıldı, 49 vatandaşımız rehin tutuldu. Çıkıp dediler mi buru IŞİD yaptı. Bir terör örgütüyle ideolojik akrabalık kurarsanız, bunlar başınıza gelir. Elli sefer söylemedik mi başka devletlerin içişine karışmayın, defalarca söyledik. TIR’larla silah gönderdiler, ne işin var senin silah göndermekle, niye karışıyorsunuz. Şimdi o silahların tamamı Türkiye’ye döndü. El-Nusra ile akrabalık diyalog kurdular. Çıktı bunu bu ülkenin Cumhurbaşkanı muhtarlar toplantısında söyledi. Bu koskoca Türkiye Cumhuriyetini bir terör örgütüyle muhatap kılmak demektir. Şimdi hayatı boyunca CHP’ye oy vermemiş vatandaşıma sesleniyorum; bir ülkenin Cumhurbaşkanı bunu yaparsa Türkiye Cumhuriyeti’nin itibarı derinden sarsılır.”

“‘Bir üst akıl bunları yapıyor.’ Sen hükümet değil misin kardeşim?”

70 ilden IŞİD’e militan katıldığını defalarca söylediklerini hatırlatan Kılıçdaroğlu, “Türkiye’de 70 ilden IŞİD’e militan devşiriliyorsa böyle bir iklim yaratılmışsa nasıl mücadele edeceğiz. Devlet böyle mi yönetilir. Devletin valisi, kaymakamı, savcısı, rektörü, hakimi nasıl oldu da teröre teslim edildi, terör örgütlerine teslim edildi. Hepsi söz birliği ediyorlar bu işin sorumlusu CHP diye. CHP iktidarda mı? İnsanda biraz vicdan, ahlak olur. Şimdi onu bıraktılar ‘bir üst akıl bunları yapıyor.’ Sen hükümet değil misin kardeşim? Sen hükmetme gücünü kaybetmişsin ve bunu itiraf ediyorsun. ‘Üst akıl tuzakları kuruyor.’ Sen hükümetsin tuzağı boz kardeşim. Bunları yapamıyorsan istifa edeceksin kardeşim. ‘Beceremiyorum, yönetemiyorum, terörü önleyemiyorum, yanlış yaptım’ diyeceksin. ‘PKK, FETÖ, IŞİD terör örgütüne de Türkiye’yi teslim ettim beni affedin’ diyeceksin. ‘İzzet-i ikbal ile bab-ı hükümetten çekiliyorum’ diyeceksin. Bunu dersen ben sana saygı duyarım. Demediğin takdirde sen saygıyı hakeden bir hükümet değilsin kardeşim. Sen terör örgütlerine yardım ve yataklık yapan bir hükümetsin” değerlendirmesinde bulundu.



Pelin Üzek - Goncagül Özcan