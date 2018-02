Kılıçdaroğlu: 'Suriye hükümeti ile derhal temasa geçin'

CHP'nin 36. Olağan Kurultayı'nda konuşan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, kurultayın Türkiye'yi yaşanan sorunlardan çekip çıkarma kurultayı olduğunu söyledi. Kurultayın huzur ve barış isteyenlerin kurultayı olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, kurultayın CHP'nin ilk kurultayı olan 4 Eylül 1919 tarihli Sivas Kongresi'nin ruhunu taşıyan bir kurultay olduğunu kaydetti. Kılıçdaroğlu, kurultaya "Adalet ve Cesaret" adını verdiklerini ifade ederek, "Adaleti ve cesareti bir arada götüreceğiz. Bugün Türkiye 5 temel sorunla karşı karşıya. Karamsar bir tablo var. Bu tablo endişeleri derinleştiriyor. Oysa 2002'de iktidar olduklarında Türkiye'nin bir temel sorunu vardı. Bu temel sorun bazen Kürt sorunu, bazen toplumsal barış, bazen de Doğu-Güneydoğu sorunu olarak dillendirildi. Bunun yanına şimdi 2018'de 4 temel sorun daha eklendi. Demokrasi sorunu, ekonomi sorunu, eğitim sorunu ve dış politika sorunu. Biz CHP olarak sadece sorunları dile getiren parti değiliz. Ayrıca her sorunun üstüne kararlılıkla yürüyen ve çözüm üreten partiyiz" diye konuştu.

"Afrin, milli bir duruşu öngörüyor"

Kılıçdaroğlu, bugün toplumsal barışı tehdit eden terörün dar bir coğrafyadan çıkıp daha geniş coğrafyada kendini göstermeye başladığını kaydetti. Türk Silahlı Kuvvetlerince Afrin'de terör örgütlerine yönelik harekat gerçekleştirildiğini anımsatan Kılıçdaroğlu, "Biz Afrin'de bu ülke için, bayrak için, bizim için, çocuklarımız için mücadele eden Mustafa Kemal'in Mehmetçiklerine buradan selam gönderiyoruz. Afrin, milli bir duruşu öngörüyor. Biz de CHP olarak milli duruşumuzu açık ve net dile getirdik. Ama birileri Afrin operasyonunu partisinin bir kararıymış gibi topluma sunmaya çalışıyor. Ordu, Mustafa Kemal'in ordusudur, senin ordun değil. Mücadele Türkiye içindir, senin için değildir" şeklinde konuştu.

"Suriye hükümeti ile derhal temasa geçin"

Kurultaydan hükümete açık ve net bir çağrı yapmak istediğini ifade eden Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Suriye hükümeti ile derhal temasa geçin. Suriye hükümeti de Suriye'nin toprak bütünlüğünden yana biz de toprak bütünlüğünden yanayız. Eğer Suriye'de toprak bütünlüğü sağlanacaksa, akan kan duracaksa Suriye hükümetiyle derhal ilişki kurmak gerekiyor. Benzer ilişkiyi Irak Merkezi Hükümetiyle de kurmak gerekiyor. 35 yıldır çözülemeyen bu sorun nasıl çözülür? Bu sorunun çözüm adresini yanlış belirlediler. Sorunun çözüm adresi TBMM'dir. Sorun demokrasi ve özgürlük bağlamında ele alınıp çözülmek zorundadır. Sorunun çözümünde komşu ülkelerle yakın ilişki kurmak gerekmektedir. Kürt sorunu ile terör sorunu arasındaki hassas dengenin çok iyi belirlemesi gerekmektedir. Açık ve net söylüyorum adına ister Doğu-Güneydoğu sorunu deyin, ister Kürt sorunu deyin, bu sorunu çözecek olan parti sadece ve sadece CHP'dir. Millete sözüm var 'ilk 4 yıl içeresinde bu sorunu çözmezsem siyaseti bırakacağım' diye. Barışı Anadolu'nun her toprağına götüreceğim."

"Lozan bu ülkenin tapu senedidir"

Türkiye'nin ikinci sorununun dış politika olduğunu savunan Kılıçdaroğlu, yalnızlaşan bir Türkiye tablosu ile karşı karşıya olduklarını iddia etti. Kılıçdaroğlu, "Türkiye'yi bu noktaya taşıyanlar utanmadan, sıkılmadan Lozan'ı tartışmaya açıyorlar. Lozan bu ülkenin tapu senedidir. Lozan'ı tartışmaya açanlara açık ve net şu soruyu soruyorum; sen Sevr'i mi özledin, Sevr'i mi istiyorsun? Lozan'ın nesini tartışmaya açıyorsun? Lozan'ı kanla aldık, gözyaşıyla aldık, acıyla aldık. Türkiye'nin sınırları cetvelle çizilmedi, birileri lütfettiği için böyle bir tablo yaşanmadı. Lozan, verdiğimiz milli Kurtuluş Savaşı'nın onur belgesidir. O onur belgesini hiç kimseye tartıştırmayız" dedi.

"En düşük öğretmen maaşı 5 bin 238 TL'nin üstü olacak"

Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin eğitim sisteminde sorun olduğunu savunarak, bu sorunu çözmek için bir takım çalışmalar yürüteceklerini kaydetti. İlk iş olarak öğretmenleri toplumun en saygın kişileri haline getireceklerini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Bunun için bir öğretmenler meslek kanununu çıkaracağız. Devlet memuru kanunundan ayrı tutacağız. Onları bilgi ile donatacağız. Onlar aynı zamanda gelecek kaygısı taşımayacak, 'Ay sonunu nasıl getiririm' diye kaygı taşımayacak. En düşük öğretmen aylığı açlık sınırının üstünde olacak. Bunu söyleyince 'açlık sınırı nedir' diye birileri sorabilir. Şu anda Türk-İş'in belirlemesine göre açlık sınırı Aralık 2017 itibariyle 5 bin 238 TL. Dolayısıyla en düşük öğretmen aylığı bunun üstünde olacak. Ayrıca her öğretmene 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde birer maaş ikramiye vereceğiz" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu: "Bu düzeni yıkmak bizim boynumuzun borcudur"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Türkiye demokratik, laik, sosyal hukuk devletinden önce parti devletine şimdi haneden devletine dönüştü. Bu düzeni yıkmak bizim boynumuzun borcudur. Bu düzeni yıkmak Kuvay-ı Milliyecilerin namus borcudur" dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 36. Olağan Kurultayı'nda yaptığı konuşmada, 29 Ekim 1923'te kurulan Cumhuriyeti tam demokrasiyle özgürlükçü demokrasiyle taçlandırma kararında olduklarını belirterek, "Demokrasi için ağır bedeller ödendi. Biz demokrasi için bedel ödenmemesi için demokrasinin güçlenmesi için ve herkes düşüncesini özgürce ifade edebilsin diye medya özgürlüğü sağlansın diye yargı bağımsız ve tarafsız adalet dağıtsın diye hiçbir kişiye, sınıfa, zümreye ayrıcalık tanınmasın diye" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, "20 Temmuz'da sivil darbeyle karşı karşıya kaldık. Parlamento 20 Temmuzda OHAL ilan etti. Türkiye demokratik laik sosyal hukuk devletinden önce parti devletine şimdi haneden devletine dönüştü. Bu düzeni yıkmak bizim boynumuzun borcudur. Bu düzeni yıkmak Kuvay-ı Milliyecilerin namus borcudur. Bütün bunlar olurken FETÖ örgütünün siyasi ayağını ortaya çıkarmamak için her türlü numarayı çektiler. Çünkü aynı yolda paralel yürüyorlar. Hukuki ve vicdanı olarak haksızlığa uğradığına inandığımız kişilerin hak ve hukuk savunmak bizim görevimizdir" şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Referandum sürecinde son derece başarılı stratejiyle olağanüstü mücadele verdik. Referandumu biz kazandık. 80 milyon kazandınız. Ama YSK içinde yerleştirilen çete mühürsüz bir seçimi yasal seçim haline getirdi. O nedenle o çeteden de gün gelecek hesabını soracağız."

CHP'nin Adalet Yürüyüşüne değinen Kılıçdaroğlu, "Bu yürüyüşte yalnız olmadığımızı gördük. Yürüyemez Kılıçdaroğlu dediler. Kızılcahamam'da durur Bolu Dağı'nı çıkamaz dediler. Biz Köroğluyuz Köroğlu. Sen kim oluyorsun? Biz 432 kilometrenin her milimini onurla gururla yürüdük. Adalet istiyoruz. Hak istiyoruz. Hukuk istiyoruz" dedi.

Yürürlükteki anayasa değişikliğinin gayri meşru olduğunu iddia eden Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Referandum sürecinde adalet yürüyüşü gerçekleştirdik. Adalet yürüyüşünün milyonların özlemi olduğunu gördük. Bu kurultayla o duvarı yıkacağız. Onların duvarları bize vız gelir. Bizden çekiniyorlar korkuyorlar. Korkmakta da haklılar. Çünkü sözümüzü açıkça dile getiriyoruz. Açıkça onlara ve feriştahlarına meydan okuyoruz. Sonuç, bu kurultayda binler bir aradayız. Bize ne görev düşüyor diye soracaksınız. Sizlere çok büyük görevler düşüyor. Her birinize tek tek görev vereceğim. Bunların arkasında onurlu kapı gibi duracaksınız. Bu ülkenin huzura ihtiyacı var. Huzuru her yerde savunacaksınız. Tarlada, sokakta, lokantada huzuru savunacaksınız. Adaleti her yerde savunacaksınız. Demokrasiyi her yerde savunacaksınız. Bu ülkenin darbe hukukundan arınmış toplumsal uzlaşmaya dayalı yeni bir anayasaya ihtiyacı var. Bu ülkenin darbe hukukundan arınmış yeni bir anayasaaya ihtiyacı var. Demokrasiyi savunan insanlar olarak mazlumun ve mağdurun yanında olacağız. Cumhurbaşkanı tarafsız olacak. Herkesin cumhurbaşkanı olacak. Aradığımız temel kurallar bunlardır. Şimdi adalet demokrasi zamanı şimdi düşünme zamanı, bizimle birlikte olmayanları kucaklama zamanı, onların ördükleri duvarları yıkma zamanı. Demokrasiyi, hakkı, hukuku savunma şimdi kucaklaşma gerginliklerden ülkeyi kurtarma zamanı şimdi hak hukuk ve adalet zamanı."

Kılıçdaroğlunun konuşmasının sonunda partililer ayağa kalkarak alkışladı. Kılıçdaroğlu'nun konuşması esnasında ise sık sık hak hukuk ve adalet sloganları atıldı.