Kılıçdaroğlu taburcu oldu!

CHP Basın Biriminden yapılan açıklamaya göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Ankara Acıbadem Hastanesinde idrar yolları problemine bağlı olarak bir girişimde bulunuldu.

Taburcu oldu

Ankara'da idrar yolları problemi nedeniyle bir operasyon geçiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tedavisinin ardından taburcu edildi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na Ankara Acıbadem Hastanesinde idrar yolları problemine bağlı bir girişimde bulunuldu. Tedavisinin ardından taburcu edilen Kılıçdaroğlu, kendisini bekleyen otomobile binerken basın mensuplarına el salladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, hastane önünde Kılıçdaroğlu’nun sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Genel Başkanımız bugün sabah idrar yollarındaki problem nedeniyle hastaneye geldi. Küçük bir cerrahi girişimde bulunuldu. Sağlığı gayet iyi. Çok başarılı biçimde sabah geldi, şu anda da taburcu oldu, evinde istirahat edecek. Herhangi bir korkacak, kaygı duyacak durum yok. Biraz önce kendisi size de el salladı. Bundan sonra hızla çalışmalarına başlayacak” dedi.

Kılıçdaroğlu'nun kısa bir süre istirahat edeceğini kaydeden Tezcan, "Hekimlerin öngöreceği ve kontrolü altında çok uzun sürmeyeceğini biliyoruz. Çok kısa zamanda sağlığına kavuşacak. Salı günü kürsüde göreceksiniz Sayın Genel Başkanı" açıklamasında bulundu.

Başbakan Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.