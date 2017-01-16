Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden geçtiğimiz yılın sonuna doğru emekli olan ve prostat kanseri nedeniyle 65 yaşında hayatını kaybeden Fişek için ilk tören Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde yapıldı. Törenin ardından Maltepe Camii’nde kılınan cenaze namazına Fişek’in aile yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekilleri, akademisyenler ve sevenleri katıldı.

Kılıçdaroğlu, Fişek’in eşi Oya Fişek ve çocuklarına taziyelerini sundu. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Fişek’in naaşı Cebeci Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi.

(Abdullah Sarıca / İHA)