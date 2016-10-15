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Kılıçdaroğlu: 'Tam demokrasiyi savunuyoruz'

Kadıköy'de kurulan Türkiye’nin ilk ekolojik çocuk yuvasının açılışını CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaptı. Açılış töreninde konuşan Kılıçdaroğlu, “Biz hem darbeye hem diktaya karşıyız, tam demokrasiyi savunuyoruz. Darbe yapmak istediler, hep birlikte karşı çıktık” dedi.

Kılıçdaroğlu: Tam demokrasiyi savunuyoruz

15 Ekim 2016 17:39

Kadıköy Belediyesi tarafından hizmete sunulan Türkiye’nin ilk ekolojik yuvasının açılışını CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaptı. Açılış törenine Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, okul yetkilileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılış programı İstiklal Marşı’nın okunması ve saygı duruşu ile başladı.

Okulun açılış kurdelesini çocuklarla birlikte kesen Kılıçdaroğlu, çocuklarla bol bol sohbet etti. Protokol konuşmalarından sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet Türkiye’nin ilk ekolojik okulu olma özelliğini taşıyan Bahriye Üçok Ekolojik Çocuk Yuvası’nı gezdi. Okul hakkında yetkililerden bilgi alan Kılıçdaroğlu, çocuklarla fotoğraf çekilmesinin ardından okuldan ayrıldı.

“Bu ülkenin çıkarları için mücadele edelim”
Mustafa Kemal Atatürk’ün ülkenin geleceğini sadece gençlere emanet ettiğini söyleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Bütün belediye başkanı arkadaşlarıma söyledim, bütün gecekondu mahallelerinden başlayarak, çocuk yuvaları kurun. Anneler, rahatlıkla gelip çocuklarını emanet etsinler, böylece kent kültürünün kendilerine ne verdiklerini öğrenebilsinler. İlk kez böyle bir çocuk yuvası açılıyor. Kent kültürünün geliştiği ülkelerde, demokrasi de çok güçlü olur. Biz hem darbeye hem diktaya karşıyız, tam demokrasiyi savunuyoruz. Darbe yapmak istediler, hep birlikte karşı çıktık. Bu ülkenin çıkarları için mücadele edelim. Biz Türkiye’nin sorunlarını oturup hep beraber parlamentoda çözelim” dedi.

“Eğer o ülkede kadın gülüyorsa bilin ki o ülkede huzur vardır”
Türkiye’nin sorunların üstesinden gelebilecek bir ülke olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, “Ülke mutlu mu değil mi tek ölçüsü var. Eğer o ülkede kadın gülüyorsa bilin ki o ülkede huzur vardır. Anne çocuğunu güler yüzle okula gönderiyorsa, çocuğunun geleceğinden endişe etmiyorsa, belli bir gelir standardını yakalamışsa ne sorunu olabilir. Türkiye güçlü bir ülkedir, özgüveni yüksek bir ülkedir. Bütün az gelişmiş ülkelerin bütün mazlum ülkelerin imrendiği bir demokrasiyi getireceğiz. Mustafa Kemal döneminde Türkiye Cumhuriyeti bütün İslam dünyasının bütün mazlum ülkelerin imrendiği bir ülkeydi” diye konuştu.

“Yuvamızın ısınması ve aydınlatılması güneş panelleri ile sağlanıyor”
Ekolojik okulun yapımında tamamen çevreci malzemelerin kullanıldığını ifade eden Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, “Sahip olduğumuz tüm kamu alanlarını kamu hizmetine açtık, Kamunun ihtiyaçları için yeni binalar ve araziler satın alıyoruz. Tüm kamu arazileri kamu yararına kullanılmalıdır. Bizim yeşil alanlara, sosyal donatılara çocuklar için yuvalara, gençler için spor salonlarına ihtiyacımız var. Bu yüzden kamu arazilerinin satılmasına karşı olduk, karşı olmaya devam edeceğiz. Bu yuva katılımcı bir yönetimle çalışmanın en güzel örneğidir. Projede emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ekolojik çocuk yuvamız, çevreci bir yapıyla inşa edildi. Yuvamızın ısınması ve aydınlatılması güneş panelleri ile sağlanıyor” dedi. 

Serdal Altıntepe
 

Etiketler: Kemal Kılıçdaroğlu


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