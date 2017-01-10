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Kılıçdaroğlu: 'TBMM’yi bir kişinin başkanlık hırsı için...'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Biz mevcut anayasanın değişmesine değil, tüm gücün tek bir kişinin elinde toplanmasına ve denetlenmemesine karşıyız” dedi.

Kılıçdaroğlu: TBMMyi bir kişinin başkanlık hırsı için...

10 Ocak 2017 18:42

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden anayasa görüşmeleri hakkında açıklamalarda bulundu. Anayasanın değişmesine değil, gücün tek elde toplanmasına karşı olduklarını ifade eden Kılıçdaroğlu, “Anayasalar değişebilir. Biz mevcut anayasanın değişmesine değil, tüm gücün tek bir kişinin elinde toplanmasına ve denetlenmemesine karşıyız. Günümüz ve tarih tek adama teslim edilmiş ülkelerin felaket örnekleri ile doluyken, yeni bir felaketi ülkemize getirmek istiyorlar” ifadelerini kullandı.

Halktan kaçırılarak yapılan anayasanın halk için değil bir kişinin ve ailesinin geleceği için yapılacağını kaydeden Kılıçdaroğlu, şu mesajları paylaştı:

“Terörün, OHAL’in gölgesinde, halktan kaçırılarak yapılan anayasa, halk için değil bir kişinin ve ailesinin geleceği için yapılan anayasadır. Millet can korkusuyla yaşarken, yas tutarken, çözüm mercii olan TBMM’yi bir kişinin başkanlık hırsı için meşgul etmenizi bu millet unutmaz.”  

Caner Ünver

Etiketler: Anayasa görüşmeleri, Kemal Kılıçdaroğlu


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