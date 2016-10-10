Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kartal Belediyesi tarafından düzenlenen 'Günümüz İslam Dünyasındaki Meseleler ve Çözüm Yolları' Sempozyumuna katıldı. Burada yaptığı konuşmada İslam Dünyası'ndaki sorunlara değinen Kılıçdaroğlu bu sorunlarının çözüm yolları ile ilgili önerilerde bulundu.

"Demokrasisi gelişmiş ülkeler her zaman hızla büyüyen ülkelerdir"

İslam Dünyası'nın sorunlarına değinen ve bu sorunları 15 başlıkta toplayan Kılıçdaroğlu, "Saydığım sorunların ana kaynağı nedir? Biz bu sorunları aşmak için neler yapmalıyız? 4 halkadan oluşan bir çözüm önerisi paketi sizlere sunacağım. Birinci halkamız demokratikleşmedir. Demokrasisi gelişmiş ülkeler her zaman hızla büyüyen ülkelerdir. Demokrasisi gelişmiş ülke ne demektir biliyor musunuz? Siyasetçinin halkına hesap verdiği ülke demektir. Yani vatandaştan toplanan vergilerin her kuruşunun hesabını veren devlet demektir. Yani kul hakkı yemeyen bir anlayışı siyaset kabul etmiş demektir. Bunu yapmak lazım. İkinci halkamız din ve vicdan özgürlüğüdür. Din ve vicdan özgürlüğünün güvencesi laikliktir. İnançlar konusunda tarafsızlığını koruyan bir devlet anlayışı. Üçüncü halkamız sosyal devlet. Sosyal devlet işsizlik ve yoksullukla mücadele eden devlettir. Yoksullukla mücadele ederken insan onurunu koruyan devlettir. Yani sağ elin verdiğini sol elin görmeyeceği bir anlayışın egemen olduğu devlettir sosyal devlet. Sosyal devlet aynı zamanda çocuklarımıza çağdaş eğitim vermeyi hedefleyen bir devlettir" dedi.

"Soylu bir kavramdır adalet"

"Döndüncü halkamız hukuk devleti, adalet İslam ve diğer tüm dinlerin temel taşı olarak kabul edilmektedir" diyen Kılıçdaroğlu, "Soylu bir kavramdır adalet. Adalet taşıdığı anlamı da aşan bir biçimde ilahi ve beşeri olarak eşitlik, dürüstlük, tarafsızlık, haksızlıkların son bulması doğrunun egemenliği olarak tanımlanır. Mülkün temeli adalettir. İslam dünyası acaba adalete ne kadar önem veriyor. İslam dünyasını yönetenler ne kadar adil ne kadar doğru? Üstünlerin değil hukukun üstünlüğünü savunan bir devlet anlayışı. Washingtonn Üniversitesi'nden Şerhazat Rahman ile Hüseyin Askeri'nin 2010 yılında yaptıkları bir çalışma var; İslam ülkeleri ne kadar İslami. 4 kriterden yola çıkarak hangi ülkelerin İslami kurallara en uygun şekilde yönetildiğini ortaya koyuyorlar. İlk otuzun içinde tek Müslüman ülke yok. Hollanda, Yeni Zellanda, Danimarka var; tamamı İslamiyet'in getirdiği temel kurallara uyan bir yönetim tarzıyla yönetiliyorlar. Peki o İslami kurallara biz neden uymuyoruz? Hangi gerekçeyle uymuyoruz biz o İslami kurallara? Müslümanız diyoruz. İslam'ın egemen olduğu bir coğrafyada yaşıyoruz. Neden koptuk o dünyadan. Az önce saydığım 4 halkayı yerine getirdiğimizde eminim biz İslami endekste çok daha yukarılara tırmanmış olacağız. 2010'daki İslami endekste Türkiye'nin yeri 103" ifadelerini kullandı.

"İlahiyatçılarımız farklı bir şeyi dillendirmekten çekiniyorlar"

Kılıçdaroğlu, konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi: "Demek ki demokrasimiz gelişmemiş, insan haklarına saygı duymuyoruz. Sosyal devlet ciddi yara almış durumda. Ahlaki temellerimizde ciddi bir sarsılma var. Kadını ikinci sınıf vatandaş görüyoruz. Bütün bunları aşmamız gerekiyor. Bizler kendi sorunlarımızı ön yargılardan arınarak ve bir araya gelerek düşüncelerimizi özgürce ifade ederek güzel bir Türkiye inşa edebiliriz. Terörden en büyük zararı biz görüyoruz. İnançlar en fazla Türkiye'de sömürü alanı haline dönüşüyor. Siyaset kurumu inançları acımasızca sömürüyor. İlahiyatçılarımız farklı bir şeyi dillendirmekten çekiniyorlar, endişe duyuyorlar; ya tepki gelirse diye. İşin özü şu; yeni düşünceler her zaman tepki çekmiştir. Ama tarih yeni düşünceleri her zaman doğrulamıştır."

Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz, program sonunda Kılıçdaroğlu'na plaket takdim etti.

Mustafa Esen